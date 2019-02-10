Парламент Болгарии заинтересовался третьим отравителем Скрипалей 1 10.02.2019, 12:04

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Депутаты затребовали развединформацию по Сергею Федотову.

Парламент Болгарии заинтересовался сообщениями в СМИ о предполагаемом третьем соучастнике покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, который может быть причастен к попытке отравления болгарского предпринимателя Эмилиана Гебрева. Один из парламентских комитетов на предстоящей неделе затребует разведывательную информацию по данному делу, сообщил глава фракции правящей партии ГЕРБ Цветан Цветанов в субботу, сообщает dw.com.

На днях британская расследовательская платформа Bellingcat сообщила о до сих пор не известном третьем соучастнике отравления Скрипалей - сотруднике российского ГРУ, скрывающемся под именем Сергей Федотов, который может быть причастен к попытке покушения на оружейного фабриканта Гебрева в 2015 году.

По заключению Bellingcat, Федотов, в случае покушения на Гебрева, вел себя по той же схеме, что и в случае с отравлением Скрипалей: он прилетел в Софию из Москвы за два дня до предполагаемого нападения на болгарского бизнесмена и вернулся в Россию не по обратному билету, а через Стамбул. После покушения на Скрипалей Федотов тоже вернулся в Россию не обратным рейсом, а через другую европейскую столицу.

Отравление Гебрева

Болгарский бизнесмен Гебрев в апреле 2015 года был госпитализирован после того, как потерял сознание на приеме в Софии. Примерно в это же время его взрослый сын и один из руководителей его компании внезапно заболели. Все трое были госпитализированы с симптомами тяжелого отравления. Врачи так и не установили, что это был за яд.

Они обратились за помощью к двум ведущим лабораториям, специализирующимся на контроле над химическими вооружениями. Одна из них, лаборатория университета Хельсинки, выявила следы двух органофосфатов, которые свидетельствовали о том, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом, относящимся к семейству "Новичка", как и в случае со Скрипалями.

Через месяц после госпитализации состояние Гебрева улучшилось, и его выписали. Он рассказал Bellingcat, что в конце мая снова почувствовал себя плохо и был повторно госпитализирован. Источники в правительстве Болгарии подтвердили информацию, содержащуюся в расследовании Bellingcat.