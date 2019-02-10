СМИ: Россия может иметь больше ракет 9М729, чем считалось 10.02.2019, 12:31

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Фото: КОНТ

Созданием этих ракет Москва нарушила Договор о РСМД.

В распоряжении России может находиться не менее 64 крылатых ракет 9М729 (по обозначению НАТО - SSC-8). Об этом немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) пишет в воскресенье, 10 февраля, со ссылкой на сотрудников неназванной спецслужбы одной из западных стран, передает dw.com.

По информации издания, ракеты имеются не только в учебном батальоне на полигоне Капустин Яр в Астраханской области и в Камышлове Свердловской области, но также в Моздоке (Северная Осетия-Алания) и Шуе. США впервые сообщили союзникам по Североатлантическому альянсу о предполагаемом наличии ракет в Шуе во второй половине 2018 года.

В каждом из батальонов имеются не менее четырех пусковых установок. На каждой из них можно разместить четыре ракеты, которые могут нести различные типы боеголовок, включая ядерные.

До сих пор считалось, что Москва уже несколько лет имеет более 16 ракет 9М729. Соединенные Штаты и их союзники по НАТО считают это нарушением договора о РСМД, поскольку эти ракеты, оснащенные ядерными боеголовками, имеют радиус действия от 500 км.

Вашингтон обвиняет Москву в нарушении ДРСМД

В Вашингтоне и НАТО считают, что РФ нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. Российские военные в свою очередь утверждают, что 9М729 заправляют таким количеством топлива, что она не может преодолеть 500-километровый рубеж.

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из соглашения, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. По истечении этого срока, 2 февраля 2019 года, американский госсекретарь Майкл Помпео объявил о приостановке участия США в ДРСМД. На следующий день президент России Владимир Путин сообщил о "зеркальном ответе" Москвы и поручил МИД РФ и Минобороны прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры об этом соглашении.

Договор о РСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.