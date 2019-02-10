США доставили в Колумбию первую партию помощи для народа Венесуэлы 1 10.02.2019, 12:52

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Фото: reuters

С просьбой о поставке гумпомощи обратился временный президент страны Хуан Гуайдо.

Соединенные Штаты доставили в Колумбию первую партию гуманитарной помощи для Венесуэлы. "США с гордостью объявляют о прибытии в колумбийский город Кукута первой партии неотложной помощи для жителей Венесуэлы. Мы будет продолжать работать с (временным президентом. - Ред.) Гуайдо и нашими партнерами для доставки гуманитарной помощи нуждающимся венесуэльцам", - говорится в сообщении, выложенном в микроблоге Госдепартамента США в Twitter в воскресенье, 10 февраля, передает dw.com.

The United States is proud to announce the arrival of the first shipment of relief supplies being delivered in Cúcuta, Colombia for the Venezuelan people. We will continue to work with @jguaido and our partners to deliver humanitarian aid to Venezuelans in need. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/1ygIDx90VM — Department of State (@StateDept) February 10, 2019

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 2 февраля сообщил, что Венесуэле будет поставлена партия медикаментов и пищевых добавок. Со своей стороны госсекретарь США Майк Помпео обещал, что Вашингтон направит в Венесуэлу гумпомощь на 20 млн долларов.

В сообщении Госдепа подчеркивается, что временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо "неустанно работает, чтобы доставить эту отчаянно необходимую гуманитарную помощь венесуэльцам, в то время как Мадуро продлевает их страдания, приказав военным заблокировать доставку помощи в Венесуэлу".

Мадуро блокирует поставку гуманитарных грузов

Хуан Гуайдо, обратившийся к США с просьбой о поставке гуманитарной помощи в Венесуэлу, уже провел встречи с рядом мэров венесуэльских городов, чтобы организовать провоз гуманитарных грузов.

Однако Николас Мадуро, которого большинство стран Запада и Латинской Америки не считают легитимным президентом Венесуэлы, категорически возражает против американской гумпомощи, опасаясь, что ее доставка может быть использована в качестве прикрытия для начала вооруженной интервенции. Венесуэльские солдаты уже заблокировали пограничный переход близ колумбийского города Кукута.

Два проекта резолюции Совбеза ООН по Венесуэле

Россия и Китай считают законным президентом Венесуэлы Мадуро. Москва планирует внести в Совбез ООН свой проект резолюции по урегулированию политического кризиса в Венесуэле в противовес американскому.

"(Совет Безопасности) призывает к урегулированию ситуации в Венесуэле на основе мирных мер. (Совет Безопасности) поддерживает все инициативы, направленные на достижение политического урегулирования, включая механизм, выработанный в Монтевидео", - говорится в российском проекте резолюции, текст которого находится в распоряжении агентства ТАСС.

Американский проект резолюции Совбеза ООН предусматривает отмену результатов президентских выборов, в результате которых победу в мае 2018 года официально одержал Мадуро, и проведение новых выборов. По словам дипломатического источника, оба проекта резолюции находятся на стадии рассмотрения экспертами и пока не внесены на рассмотрение Совета Безопасности ООН.