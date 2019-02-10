Появились новые кадры сериала «Большая маленькая ложь – 2» 10.02.2019, 12:55

Кроме пятерки главных героинь на экране появляется Мерил Стрип.

В сети появились новые кадры сериала "Большая маленькая ложь 2", который стал уже самым ожидаемым телешоу в этом году. На фото мы видим уже полюбившихся персонажей в исполнении Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шейлин Вудли, Лоры Дерн и Зои Кравиц, сообщает segodnya.ua.

Во втором сезоне, который стартует летом 2019 года, кроме пятерки главных героинь на экране появляется Мерил Стрип, которая играет Мари Луизу Райт, свекровь героини Николь Кидман. Она приезжает в городок Монтерей, беспокоясь о внуках, и в поисках ответов о причинах смерти своего сына.

Сериал "Большая маленькая ложь" рассказывает историю жизни пяти женщин – Мадлен (Риз Уизерспун), Селесты (Николь Кидман), Джейн (Шейлин Вудли), Ренаты (Лора Дерн) и Бонни (Зои Кравиц) – и их семей в калифорнийском городке Монтерей. Режиссер сериала – Жан-Марк Валле.