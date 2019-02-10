Женщины России вышли на «Марш материнского гнева»: прямая трансляция

Женщины России вышли на «Марш материнского гнева»: прямая трансляция10
- 10.02.2019, 13:15
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Акции проходят во многих российских городах.
Сразу в нескольких российских городах проходят акции в поддержку активисток движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко и Лии Милушкиной.
В Москве власти не согласовали акцию, поэтому протестующие собираются мирно и без плакатов пройти от Новопушкинского сквера до станции метро Кропоткинская.
«Мы будем гулять по пешеходной части бульваров. Это никак не запрещено. Единственное, что я хотела бы подчеркнуть — мы не будем рады людям, которые решат принести с собой какие-то плакаты», — рассказала организатор акции Варвара Грязнова.
Руководитель ростовского отделения «Открытой России» Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с 23 января по первому в России уголовному делу об участии в деятельности «нежелательной» организации. 31 января, вскоре после того, как Шевченко была отправлена под домашний арест, умерла ее 17-летняя дочь, страдавшая тяжелым заболеванием. «Умерла в реанимации, в которую Анастасию долго не пускали, ведь она находится под домашним арестом из-за своей гражданской и, даже можно сказать, нравственной позиции», – пишут организаторы акции в Фейсбуке. «Сегодня преследование женщин, матерей за то, что они хотят лучшего будущего, лучшей организации государства и общества в нашей стране, стало обыденностью!» – говорится в обращении. Требование организаторов – освободить женщин и всех политзаключенных.
Координатор псковского отделения «Открытой России» Лия Милушкина с середины января также помещена под домашний арест. Ее подозревают в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Дело против нее и ее мужа, который находится в СИЗО, основывается на показаниях одного свидетеля.
«МБХ медиа» и «Открытые медиа» ведут прямую трансляцию марша.
11:54
Из трансляции «Объектива реалий»: ранее задержаный Алексей Толстой сбежал из автозака!
11:44
Художница из Петербурга Елена Осипова на «Марше материнского гнева»
11:41
В Екатеринбурге «Марш материнского гнева» закончился без задержания, сообщила ОВД-Инфо активистка «Яблока» Ирина Скачкова. Акция была согласована с властями.
11:39
Видео одного из задержаний в Питере:
Задержали человек 7 пока pic.twitter.com/DGDSXj541w— Михаил Роскин (@Roskin_M) February 10, 2019
11:34
Из трансляции «Объектива реалий»: полицейские вновь требует, чтобы протестующие в Петербурге разошлись.
Вот и омон pic.twitter.com/zTkkOSCezw— Арсений Веснин (@ars_ves) February 10, 2019
11:31
ОВД-Инфо известно о семи задержанных в Петербурге
Мы знаем имена семи задержанных на акции в Петербурге: Дмитрий Скурихин, Дмитрий Дорохин, Ирина Богдановская, Мария Кожеватова, Алексей Толстой, Петр Трофимов, Светлана Уткина.
Марш идет, сотрудников полиции и ОМОН рядом с протестующими в данный момент нет.
11:26
В Москве мужчину задержали за драку с активистом «СЕРБ»
В Москве задержали Михаила Кригера за драку с Гошей Тарасевичем, об этом Кригер сам сообщил ОВД-Инфо. Тарасевича, по нашим данным, не задержали.
Марш начался, других участников не задерживают.
11:23
В Петербурге протестующие изменили маршрут шествия, они идут тихо и без лозунгов.
11:22
Задержание в Петербурге / Кадр из трансляции «Объектива реалий»
11:17
А в Москве на акцию пришел «СЕРБ»
На трансляции «Другого мнения» видно, что между протестующими и активистами «СЕРБ» началась потасовка.
11:12
В Петербурге начались задержания
Из трансляции «Объектива реалий»: задержали двух участников акции. Один из задержанных — Алексей Толстой, его несут за руки и за ноги.
Также известно, что задержали Дмитрия Скурихина, сообщает «Открытая Россия».
«Группа помощи задержанным» передает, что полицейские забрали Дмитрия Дорохина, Марию Кожеватову и Ирину Богдановскую. Также задержали еще одного человека с плакатом против «путинского режима», его имя неизвестно.
11:07
Марш матерей начинается в Петербурге. Человек 150. Полиция предупреждает, что может применить физическую силу и «спецсредствА» pic.twitter.com/wimEo2VfQk— Арсений Веснин (@ars_ves) February 10, 2019
10:12
Одному из организаторов марша Юлии Галяминой дважды пытались вручить предостережение о недопустимости нарушения закона. «Это просто как телеграмма, грубо говоря», — сказал один из полицейских, который приходил к Галяминой домой.
На отказ принимать документ сотрудник попросил «хоть что-нибудь подписать» и добавил: «Ну, сами знаете, в правовом государстве живем».