Женщины России вышли на «Марш материнского гнева»: прямая трансляция 10 10.02.2019, 13:15

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Фото: twitter

Акции проходят во многих российских городах.

Сразу в нескольких российских городах проходят акции в поддержку активисток движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко и Лии Милушкиной.

В Москве власти не согласовали акцию, поэтому протестующие собираются мирно и без плакатов пройти от Новопушкинского сквера до станции метро Кропоткинская.

«Мы будем гулять по пешеходной части бульваров. Это никак не запрещено. Единственное, что я хотела бы подчеркнуть — мы не будем рады людям, которые решат принести с собой какие-то плакаты», — рассказала организатор акции Варвара Грязнова.

Руководитель ростовского отделения «Открытой России» Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с 23 января по первому в России уголовному делу об участии в деятельности «нежелательной» организации. 31 января, вскоре после того, как Шевченко была отправлена под домашний арест, умерла ее 17-летняя дочь, страдавшая тяжелым заболеванием. «Умерла в реанимации, в которую Анастасию долго не пускали, ведь она находится под домашним арестом из-за своей гражданской и, даже можно сказать, нравственной позиции», – пишут организаторы акции в Фейсбуке. «Сегодня преследование женщин, матерей за то, что они хотят лучшего будущего, лучшей организации государства и общества в нашей стране, стало обыденностью!» – говорится в обращении. Требование организаторов – освободить женщин и всех политзаключенных.

Координатор псковского отделения «Открытой России» Лия Милушкина с середины января также помещена под домашний арест. Ее подозревают в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Дело против нее и ее мужа, который находится в СИЗО, основывается на показаниях одного свидетеля.

«МБХ медиа» и «Открытые медиа» ведут прямую трансляцию марша.

11:54

Из трансляции «Объектива реалий»: ранее задержаный Алексей Толстой сбежал из автозака!

11:44

Художница из Петербурга Елена Осипова на «Марше материнского гнева»

Фото: Евгений Антонов / газета «Бумага»

11:41

В Екатеринбурге «Марш материнского гнева» закончился без задержания, сообщила ОВД-Инфо активистка «Яблока» Ирина Скачкова. Акция была согласована с властями.

11:39

Видео одного из задержаний в Питере:

Задержали человек 7 пока pic.twitter.com/DGDSXj541w — Михаил Роскин (@Roskin_M) February 10, 2019

11:34

Из трансляции «Объектива реалий»: полицейские вновь требует, чтобы протестующие в Петербурге разошлись.

Вот и омон pic.twitter.com/zTkkOSCezw — Арсений Веснин (@ars_ves) February 10, 2019

11:31

ОВД-Инфо известно о семи задержанных в Петербурге

Мы знаем имена семи задержанных на акции в Петербурге: Дмитрий Скурихин, Дмитрий Дорохин, Ирина Богдановская, Мария Кожеватова, Алексей Толстой, Петр Трофимов, Светлана Уткина.

Марш идет, сотрудников полиции и ОМОН рядом с протестующими в данный момент нет.

11:26

В Москве мужчину задержали за драку с активистом «СЕРБ»

В Москве задержали Михаила Кригера за драку с Гошей Тарасевичем, об этом Кригер сам сообщил ОВД-Инфо. Тарасевича, по нашим данным, не задержали.

Марш начался, других участников не задерживают.

11:23

В Петербурге протестующие изменили маршрут шествия, они идут тихо и без лозунгов.

11:22

Задержание в Петербурге / Кадр из трансляции «Объектива реалий»

Задержание в Петербурге / Кадр из трансляции «Объектива реалий»

11:17

А в Москве на акцию пришел «СЕРБ»

На трансляции «Другого мнения» видно, что между протестующими и активистами «СЕРБ» началась потасовка.

11:12

В Петербурге начались задержания

Из трансляции «Объектива реалий»: задержали двух участников акции. Один из задержанных — Алексей Толстой, его несут за руки и за ноги.

Также известно, что задержали Дмитрия Скурихина, сообщает «Открытая Россия».

«Группа помощи задержанным» передает, что полицейские забрали Дмитрия Дорохина, Марию Кожеватову и Ирину Богдановскую. Также задержали еще одного человека с плакатом против «путинского режима», его имя неизвестно.

11:07

Марш матерей начинается в Петербурге. Человек 150. Полиция предупреждает, что может применить физическую силу и «спецсредствА» pic.twitter.com/wimEo2VfQk — Арсений Веснин (@ars_ves) February 10, 2019

10:12

Одному из организаторов марша Юлии Галяминой дважды пытались вручить предостережение о недопустимости нарушения закона. «Это просто как телеграмма, грубо говоря», — сказал один из полицейских, который приходил к Галяминой домой.

На отказ принимать документ сотрудник попросил «хоть что-нибудь подписать» и добавил: «Ну, сами знаете, в правовом государстве живем».