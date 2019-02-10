Дождутся ли предприниматели «дела тюбетеек»? 2 10.02.2019, 13:30

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Впечатляющие цифры c белорусских рынков.

Представители малого бизнеса не первый год бьют тревогу из-за недобросовестной, по их мнению, конкуренции со стороны так называемых «магазинов-тюбетеек», открытыми по всей стране торговцами из Средней Азии, пишет «Солидарность».

Претензии белорусских предпринимателей к ним давно известны: работа без сертификатов и других разрешительных документов, частое игнорирование кассовых аппаратов, низкие цены. Последнее обстоятельство, фактически демпинг, увел у ипешников из регионов последних покупателей.

До последнего момента факты о нарушениях в работе «магазинов-тюбетеек» попадали в прессу в основном благодаря мониторингам предпринимателей.

Для иллюстрации приведем небольшой фрагмент публикации об одном дне работы магазина в Минской области: «В этот день за время работы магазина его посетили 2093 человека (плюс/минус — 50 чел., наблюдатель все же был вынужден изредка отвлекаться), или 1,45% жителей города. За один день! Средний чек покупки — 25 рублей. Что-то приобрели 837 посетителей, т.е. примерно 40 % посетивших магазин. Итого, за день касса магазина пополнилась примерно на 21000 рублей (или $ 10000). При этом кассовые чеки пробивали хорошо если каждому десятому покупателю. Получается, 90% выручки идет «черным налом»».

Запомните эти цифры — их будет с чем сравнить.

«Удивляемся: как попал в страну товар»

Свои упреки предприниматели адресовали и властям, которые, по их мнению, закрывают глаза на бойкий бизнес гостей из Узбекистана. По большому счету эти претензии оправданы. Власти и правда не торопятся разрешать проблему. Хоть и не первый год следят за ситуацией.

Вот фрагмент комментария официозной газете «СБ. Беларусь сегодня» начальника отдела госнадзора и контроля Госстандарта Игоря Бусселя к статье об открывшемся в 2017-м в Светлогорске магазине «Тюбетейка»:

— Удивляемся: как попал в страну товар, непонятно где и когда изготовленный, из каких материалов. Он домаркировывается в торговых точках. Ярлыки оформляются от руки. Большую часть реализуемой продукции легпрома невозможно идентифицировать из-за отсутствия полной информации о ней. (…) Но если это контрафакт, то заниматься им должны люди в погонах. Исполкомы также могут и должны принять действенные меры, в том числе привлекая комиссии по противодействию обороту опасной продукции.

К слову, в той же статье своеобразно объяснили о причинах претензий наших ИП к конкурентам из Азии: «Ничего сверхъестественного в стиле торговли азиатских магазинов не видят местные надзорные органы, они твердят: наши предприниматели допускают такие же нарушения! Разница лишь в том, что импортные товары легпрома из Москвы местные коммивояжеры везут в сумках, не стесняясь в «накрутках», а иностранные граждане доставляют товар фурами, имея возможность снизить до минимума накладные расходы. Отсюда и низкие цены. Покупатели довольны, чего не скажешь об отечественных предпринимателях, которые еще совсем недавно протестовали против проверок, оформления накладных, кассовых чеков, ведения книг замечаний и предложений».

Впечатляющие цифры из Гродненщины

На днях стали известны итоги мониторинга Гродненской областной инспекции Госстандарта, чьи специалисты на протяжении 2018 года проверили 62 магазина товаров легкой промышленности из Средней Азии. Результат впечатляет: осмотр и оценку прошли 2308 наименований продукции, из которых вопросы вызвали 2293 — 99,4% от общего числа.

Какие выводы можно сделать? Учитывая тот факт, что предприниматели не первый год сигнализируют о нарушениях в работе азиатских магазинов по всей стране, ситуация на Гродненщине не выглядит уникальной. Отсюда возникает ряд вопросов.

Вряд ли подобный бизнес мог достигнуть таких масштабов в Беларуси без соответствующей поддержки в высоких кабинетах. Кто именно благоволит торговцам из Средней Азии? Возможно, на ответ этот вопрос прозвучит после того, как на проблему работающих не первый год с тотальными нарушениями азиатских магазинов обратят внимание на самом верху.

Но как скоро и обратят ли вообще? На то, чтобы увидеть вопиющее положение дел в медицине, властям понадобилось более десяти лет. У малого бизнеса такого времени просто нет.