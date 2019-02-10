В Кремле разгорелась война между «японской» и «китайской» партиями Игорь Дмитриев, «После империи»

10.02.2019, 13:39

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Как связан арест Арашуковых с российской геополитикой.

7 февраля в Токио прошел общенациональный съезд за возвращение четырех островов южной части Курильской гряды, где выступили премьер-министр Синдзо Абэ, глава МИД и другие члены кабмина. Абэ уже давно заявляет, что намерен вернуть «исконные северные территории» до конца своего правления. Вполне вероятно, что арест династии Арашуковых – это важный этап на этом пути, означающий удар «прояпонской» партии в Кремле в спину «прокитайской» партии. И отозваться он может очередным этапом распада России на ее другом, дальневосточном, конце. Неожиданно, да? Дело в том, что политика – это всегда система причинно-следственных связей, что и очевидно на данном примере. Чтобы понять причину громкого политического события, надо сложить его с предыдущими пазлами – тогда и получится цельная картина.

За арестом Арашуковых стоял Сечин

Мы уже писали о том, что первым шагом на пути к этим арестам стало решение грозненского суда (читай – Рамзана Кадырова!) разрешить населению Чечни не платить по счетам за газ из-за фальшивой отчетности «Газпром межрегионгаз». Добавим к этому факт резкой ссоры Кадырова и Арашукова из-за того, чей протеже займет хлебное кресло в «Кавказ-Автодоре». И вот уже ряд СМИ уже делают вывод, что, дескать, именно Кадыров и «заказал» арест династии Арашуковых.

На самом деле эта версия не выдерживает критики. Конечно, Рамзан – «мужик авторитетный», кто ж спорит. Однако вспомним, кто сейчас оказался на нарах. На данный момент самый значимый обвиняемый по этому делу – Рауль Арашуков, а вовсе не его мажористый сын Рауф, которого папа сделал членом Совета Федерации РФ. Арашуков-старший – фактически «газовый король» половины всего Северного Кавказа, контролирующий сразу в нескольких субъектах РФ отделения «Газпром межрегионгаза». То есть топ-номенклатура самого «Газпрома». Чтобы скомандовать федеральным силовым структурам в его адрес «Фас!», да еще и так нарочито публично, в зале Совета Федерации – это совсем другой политический вес требуется, не-кадыровского масштаба.

В нынешней России – как в стране победившего феодализма. Каждая из «башен» дружит с какой-то из силовых структур. Например, руководство Генпрокуратуры считается союзником премьер-министра Медведева. Поэтому, чтобы понять, чья «башня» сейчас берет верх и над кем, надо смотреть на то, кто из силовиков задействован. Арашуковых арестовывали две силовые структуры. Первая – Следственный комитет РФ: СК РФ, изначально конкурирующая за полномочия с Генпрокуратурой. Вторая – Служба экономической безопасности ФСБ во главе с генералом Иваном Ткачевым, который считается протеже Игоря Сечина. Последний уже давно, но пока безуспешно пытается добиться раздела «Газпрома», чтобы отхватить себе его часть. Теперь понятно, в чей адрес идет атака, пазлы складываются? Ведь скандал нарастает, арестовываются уже новые и новые сотрудники «Газпрома»…

Панда или Фудзияма?

Вы спросите – а при чем же здесь Курилы? Перейдем к мировой геополитике. В начале декабря прошлого года вышло ежегодное приложение к The Economist на тему мировых трендов следующего года. Этот британский журнал, официально принадлежащий компании Ротшильдов, еще Карл Маркс называл “печатным органом европейской финансовой аристократии”. Он и поныне считается одним из самых влиятельных и компетентных в мире. Так вот, на обложке того предновогоднего номера ежегодно публикуется занимательный футуристический ребус из набора картинок. В прогнозе на 2019 год среди прочего было: повернутые друг к другу головы президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, между ними – вверху Фудзияма, под ней – мрачная панда, сидящая на Северном полюсе. И англоязычная надпись зеркальным шрифтом – «Трубопроводы Путина». По мне, очень точная метафора главного выбора, обуславливающего подковерную возню в Кремле.

Понятно, что нефтегазовые трубопроводы – это главное достояние России. Фудзияма – это Япония, а панда на Северном полюсе – похоже, Китай, переживающий период замораживания экономического роста. Путин, смотрящий между ними – это выбор, от которого зависят и отношения России с Западом. Впрочем, оставим сейчас Запад в покое и остановимся лишь на Азии.

Япония и Китай – это две страны, исторически сражающиеся за то, кто из них является главной «империей» континента. Достаточно вспомнить Вторую мировую войну, одним из самых страшных страниц которой стала временная оккупация части Китая Японией. И «нанкинская резня», и «отряд 731» вошли в историю как беспрецедентные примеры жестокости, основанного на идее этнического превосходства. По сей день брак между китайцем и японкой либо наоборот – очень редкое явление, встречающее неприязнь обоих обществ.

Битва за драгметалл

Короче, перед Россией стоит выбор – с кем дружить. Часть “элиты” завязана на многомиллиардном бизнесе с Японией, другая – с Китаем. В условиях нынешнего кризиса российской экономики и западных санкций борьба за бабло, разумеется, достигает апогея. Причем на стороне обоих лагерей – и весьма влиятельные чиновники вкупе с олигархами, и прикормленные ими силовые структуры.

Кто «играет» за Японию? Это – Сергей Кириенко, братья Ковальчуки и Геннадий Тимченко, вице-премьер Юрий Трутнев… Для того, чтобы наладить отношения с Японией, последняя требует передать ей южную Курильскую гряду или хотя бы ее часть. Именно поэтому и активизировались переговоры между главами двух государств. Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ провели уже двадцать пять (!) встреч. Японский парламент в 2009 году уже забежал впереди лошади и законодательно включил эти территории в состав японского государства.

Японская власть предлагает российской «элите» главное, что ту сейчас интересует, особенно в пору тотального системного кризиса – деньги. Сейчас общий товарооборот России и Японии составляет свыше $20 млрд, а японцы уверяют, что эта сумма возрастет как минимум вдвое! Уже создан российско-японский инвестиционный фонд, есть и перечень из более чем двадцати конкретных проектов.

Новые губернаторы Приморья и Сахалина – кандидаты японской партии

В последнее время «японофилы» начинают теснить оппонентов. Вот три, пожалуй, самых очевидных признака. Во-первых, переход Северного морского пути с экспортом сжиженного газа (СПГ) под контроль «Росатома» – бывшей вотчины Кириенко. СПГ производят на заводах империи “Новатэк”, контролируемой Тимченко. А японские компании JGC Corporation и Chiyoda Corporation – одни из главных акционеров этих заводов «Ямал СПГ». По сути, одного из важнейших для Путина проектов, который он опекает лично. Добавим, что «Новатэк» можно считать конкурентом «Газпрома».

Во-вторых, перенос столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток, то есть из китайской сферы влияния в японскую. Именно это стало главным стержнем предвыборной программы нового губернатора Олега Кожемяко. А кто патронировал его триумфальные выборы на этот пост – после того, как прежний губернатор потерпел позорное поражение? Правильно, именно Кириенко. Уже с новым губернатором японцы будут строить рыбный рынок во Владивостоке и Центр долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае – совместно с “Росатомом”.

В-третьих, назначение врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко – выходца из «Росатома». Прежде аппаратная конкуренция за этот нефтегазовый остров шла между «Газпромом» и «Роснефтью». Лимаренко же – бывший координатор финансовых потоков «Росатома» по Северному морскому пути и стройкам АЭС. После этого странно ли, что в Южно-Сахалинске коммунистам запретили провести митинг против передачи Курил Японии?

В то же время вопрос с Курилами далеко не предрешен, ведь на стороне Китая «играет» главный тяжеловес российской экономики – «Газпром». То, что эта компания очень рассчитывает на китайский рынок, очевидно. Уже практически достроен магистральный газопровод «Сила Сибири». В этом году он уже должен начать функционировать, и газ из Восточной Сибири хлынет на китайский рынок в беспрецедентных объемах. Договор сроком на 30 лет предполагает поставку 38 млрд куб. газа – самая крупная сделка его купли-продажи в мировой истории. Подписаны соглашения о запуске в Китай еще двух газопроводов – «Сила Сибири – 2» из Западной Сибири и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», причем последний должен начать работу уже в следующем году. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил: «Китайский газовый рынок – самый динамичный и перспективный в мире.

Главной креатурой «Газпрома» во власти считается премьер-министр Дмитрий Медведев. Понятно, почему он на днях так резко выступил против передачи островов Японии? К «прокитайской» партии, как считается, относятся и братья Ротенберги, Игорь Шувалов, Дмитрий Рогозин, Алексей Кудрин…

Теперь пазлы окончательно сложились? Понятно, почему месяц назад грозненский суд вдруг решил устроить аттракцион щедрости для жителей Чечни, разрешив им не платить по долгам за газ? Кадыров сыграл роль задиристого пацана во дворе, который подбегает к здоровому амбалу и бьет его, чтоб тот стал огрызаться. Специально, чтоб тогда был повод для других больших ребят вступить в драку и наказать амбала. Начинается массовая драка. Так же и здесь. Кадыров сделал свое дело, и система может пойти вразнос…

Игорь Дмитриев, «После империи»