Митинг в Бресте перерос в шествие по центру города 4 10.02.2019, 13:50

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Фото: телеграм-канал «Баста»

Противники аккумуляторного завода вышли на массовую акцию протеста.

Весна в Брест пришла досрочно. Жители города сегодня снова собрались на центральной площади в знак протеста против аккумуляторного завода, пишет телеграм-канал «Баста».

Фото: телеграм-канал «Баста»

Сегодняшняя акция стала более динамичной, чем все предыдущие. После короткого митинга на площади Ленина его участники отправились гулять по городу.

Шествие, в котором приняли участие около 150 человек, прошло по улице Советской и закончилось возле кинотеатра Беларусь.