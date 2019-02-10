Как Румас за несколько дней дважды «спалил» Лукашенко 5 10.02.2019, 14:09

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Сергей Румас

Чем аукнутся премьеру его высказывания, можно только догадываться.

Вместо того, чтобы просто молча взять под козырек премьер-министр начал говорить правду. Всего за несколько дней он дважды сказал вещи, которые выставляют правителя Беларуси не в лучшем свете, пишет UDF.BY.

Кто помогает неэффективным руководителям предприятий?

5 февраля Лукашенко собрал на совещание экономический блок, на котором выставил виноватым правительство.

«Хватит мне вносить предложения по десять раз по тем предприятиям, которые ранее не выполнили обещанное. Только после того, как (в очередной раз напоминаю) руководители пойдут в места не столь отдаленные, мы будем рассматривать предложения во второй и в третий раз. А так руководство предприятий себя прекрасно чувствует. Провалили обещанное, не вернули конкретно деньги в бюджет или инвестору, а бюджет за них должен сейчас платить и отвечать по их долгам. Надо эту практику было закончить вчера», – заявил Лукашенко.

В среде независимых экономистов прозвучало мнение:

«Совмин под руководством Румаса — это шаг назад, по сравнению с тем, что делало правительство Кобякова».

Премьер-министр молчал два дня, но потом БелТА распространила его комментарий, который позволил посмотреть на ситуацию по-новому.

Заявив для начала, что «абсолютно прав глава государства», Сергей Румас использовал слова Лукашенко для атаки на «красных директоров».

«Это не нормальная ситуация, когда одни и те же люди обещают, не выполняют и потом обращаются за новой порцией поддержки. Поэтому, наверное, с кем-то из руководителей этих предприятий придется расстаться, чтобы новые люди могли с чистого листа подписаться под обязательствами, которые предусматривают жесткий возврат вложенных страной, коммерческими банками средств в реализацию тех или иных проектов», – заявил премьер-министр.

Румас также пояснил, что за почти полгода работы правительство внесло всего около 5 предложений об оказании господдержки крупным системообразующим предприятиям. И они не предусматривали выделения новых объемов финансирования, а всего лишь отсрочку по выплатам кредитов.

Проще говоря, Румас дал понять, что предъявляемые ему претензии звучат не по адресу. Из чего напрашивается вывод, что на совещании Лукашенко занимался самопиаром, играя в игру «царь хороший, бояре плохие». Из слов премьера следует, что он вообще-то готов ликвидировать «ненормальную ситуацию» с господдержкой неэффективным предприятиям.

Кто заплатит за Европейские игры?

6 февраля белорусский премьер-министр встретился в Риме с руководителем Европейских олимпийских комитетов Янезом Кочиянчичем. Вернувшись в Минск, он публично засветил важную проблему.

«Мы обсудили один чувствительный вопрос — привлечение международных спонсоров. По контракту были обязательства (Европейских олимпийских комитетов) привлечь крупных международных спонсоров, но на сегодня результатами этой работы мы не можем быть удовлетворены», – признался премьер-министр.

Его слова процитировала пресс-служба правительства, но не стали передавать государственные СМИ.

Проще говоря, Румас дал понять, что Беларуси придется дополнительно выделять существенные деньги на соревнования. А ведь инициатором проведения Европейских игр был сам Лукашенко!

9 февраля руководитель страны на «Минской лыжне» продолжил тему, причем его высказывания выглядели оправданием. Лукашенко заявил, что проведение в Беларуси крупных международных спортивных соревнований приносит дивиденды.

«Она не соразмерные дивиденды приносит, а чрезмерные дивиденды. Естественно, это все окупается», – попытался уверить журналистов руководитель страны.

Еще одна цитата:

«За это – имидж страны, пиар настоящий – сейчас платят сотни миллионов долларов».

Чем аукнутся Румасу его высказывания, можно только догадываться.