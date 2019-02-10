«Cкорая» в Беларуси будет приезжать немного позже 2 10.02.2019, 13:59

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Власти изменили правила.

В Беларуси подготовили постановление, которое разделит все вызовы скорой помощи только на две категории (раньше их было три): экстренные и неотложные случаи. Также оно введет понятие «время ожидания».

Об этом сообщил Александр Жинко, главный врач Городской станции скорой медицинской помощи, пишет БелТА.

До этого момента действовало следующее правило: экстренный вызов (например, пожары, отравление химическими препаратами и другие) передавался от диспетчера свободной бригаде в течение четырех минут после регистрации. А время прибытия бригады на место в пределах города было не позднее 15 минут. Итого выходило 19 минут – максимальное время ожидания «скорой». Сейчас же это время изменится: оно будет 20 минут в черте города и полчаса за его пределами. А время передачи вызовов также откорректируют: срочный вызов – не позднее 15 минут, неотложный – не позднее часа.

Александр Жинко также отметил, что в феврале этого года пройдет акция «Уступи дорогу скорой». Ее проведет ГАИ, а направлена она будет на то, чтобы лишний раз напомнить водителям, что машины специального назначения нужно пропускать. По мнению главврача, скорая помощь не сталкивается с проблемами на дороге. Кроме того, запаркованность дворов, с его слов, также не затрудняет машине путь к подъезду.