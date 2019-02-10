Сирийская оппозиция штурмует последний оплот ИГ 10.02.2019, 14:55

Перед началом наступления были эвакуированы тысячи мирных жителей.

Поддерживаемые США силы сирийской оппозиции сообщили, что ведут ожесточенные бои за последний оплот группировки "Исламское государство" (запрещенной в России организации) на востоке страны, рядом с иракской границей, сообщает ВВС.

Представитель Демократических сил Сирии - группировки, оппозиционной президенту Сирии Башару Асаду, - заявил агентству Ассошиэйтед пресс, что в боях им противостоят самые опытные джихадисты.

Еще два года назад силы ИГ контролировали огромные территории Сирии и Ирака. Однако в настоящее время оставшиеся силы группировки удерживают лишь небольшой участок сирийской провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком.

Накануне представитель Демократических сил Сирии Мустафа Бали объявил, что после недельной паузы, потребовавшейся для эвакуации примерно 20 тысяч мирных жителей, начинается наступление, которое, по его выражению, "раздавит ИГ".

Он сообщил Ассошиэйтед пресс: "Идут ожесточенные бои. Там остаются самые опытные [бойцы], которые держат оборону. Исходя из этого, можете себе представить, насколько там яростное и масштабное сражение".

За последние месяцы боевики из "Демократических сил Сирии" при поддержке американской авиации выбили ИГ из городов и деревень на северо-востоке Сирии.

В 2014 году "Исламское государство", первоначально известное как ИГИЛ, объявило о создании так называемого халифата, который простирался от Сирии до Ирака и по размеру был эквивалентен территории Великобритании.

На контролируемой группировкой территории проживали 7,7 млн человек.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что боевиков ИГ практически не осталось, и объявил о выводе 2 тысяч американских военных из Сирии.

В начале февраля 2019-го Трамп заявил: "Вскоре, наверное, на следующей неделе, будет объявлено, что мы взяли 100% халифата".

Последние несколько месяцев поддерживаемые США Демократические силы Сирии терпеливо выбивают ИГ из всех городов и деревень на северо-востоке Сирии. У джихадистов остается лишь несколько квадратных километров территории.

Недавно Дональд Трамп объявил, что о полном разгроме ИГ может быть объявлено уже на следующей неделе. Это хорошо сочетается с его программой по выводу американских военных из Сирии.

Но это не полная картина: ИГ по-прежнему удерживает еще один клочок территории, и никуда не делись" спящие" подпольные ячейки группировки.

Аналогичная ситуация и в Ираке. У боевиков по-прежнему достаточно потенциала, чтобы проводить подпольные диверсионные операции.

До сих пор непонятно, что случилось с заложниками, например, с британским журналистом Джоном Кэнтли. Также до конца неизвестна судьба лидера ИГ Абу Бакра Багдади.

Сколько осталось боевиков?

ИГ понесло значительные потери, но по данным ООН, в Ираке и Сирии в его рядах по-прежнему около 14-18 тысяч боевиков, в том числе около 3 тысяч иностранцев.

У ИГ много последователей в Афганистане, Египте, Ливии, в Юго-Восточной Азии и в странах Западной Африки.

Также нередки случаи, когда люди, попавшие под влияние идеологии группировки, становятся террористами-одиночками.