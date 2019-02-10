«Восстание»: в Сербии возобновились протесты против президента Вучича 10.02.2019, 15:10

Фото: epa/upg

Люди продолжают выходить на улицы Белграда и других городов.

В Сербии десятки тысяч людей вышли на улицы Белграда и других городов, чтобы вновь выразить свое недовольство правлением президента Александра Вучича и правительства во главе с его Прогрессивной партией.

Об этом сообщает Balkan Insight.

Протестующие призывали Вучича подать в отставку, а также заявляли о политическом давлении, насилии и угрозам свободе СМИ.

Протестующие, несли плакаты с надписями: "Проснись", "Восстание", "Это -началось" и "Я - не глупый".

The #1od5miliona protests have been spreading beyond Belgrade to many cities and towns across Serbia.



This weekend Valjevo in western Serbia joined the list, with citizens taking to the streets on Friday night for their first rally. pic.twitter.com/W9RCosCy9N — Balkan Insight (@BalkanInsight) February 9, 2019

В Белграде они прошли маршем возле важных учреждений, в том числе президентских и парламентских зданий и сербской общественной телекомпании RTS.

Протест в Белграде сопровождался или предшествовал маршам во многих других городах в последние несколько дней, где люди также освещали местные проблемы, обвиняя политику правящей Прогрессивной партии.

Во второй раз подобный марш был проведен также в Косово, на этот раз в этническом сербском городе Грачаница в центральной части Косово.