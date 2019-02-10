«Это, извините, космические суммы для большинства торговцев» 10.02.2019, 15:17

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ИП пожаловались на «поборы» общества защиты прав потребителей.

«Это, извините, «космические» цифры для большинства обычных продавцов», — жалуются гомельские предприниматели на общества защиты прав потребителей. По словам ИП, общества требуют за свои услуги немалые деньги, но не с потребителей, а с торговцев. Предприниматели обратились в МАРТ, Минэкономики и КГК. Они просят защиты от Гомельского общественного объединения «Защита прав потребителей», а также провести проверку его работы. Власти намерены разобраться с проблемой, ведь это уже не первая жалоба на «защитников потребителей», пишет tut.by.

«Это, извините, космические суммы для большинства обычных продавцов»

Еще не так давно общества защиты прав потребителей, как выразилась на одной из пресс-конференций председатель общественного объединения «Белорусское общество защиты потребителей» Анна Суша, кошмарили торговые сети проверками — искали просрочку или нарушения в хранении продуктов. А потом шантажом заставляли ходить на свои платные семинары, ведь штраф даже за один просроченный сырок был огромным.

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Источник: Игорь Матвеев, TUT.BY

Только разобрались с этой проблемой, как появилась новая. Теперь «защитники потребителей» добрались и до предпринимателей. Суть проблемы в том, что они за свои услуги берут деньги, причем немалые. Но не с обратившегося потребителя, а с ИП в виде судебных издержек. Предприниматели, которые работают в торговом центре «Секрет» в Гомеле, уже обратились с проблемой в МАРТ.

— Схема работы очень простая. Привлекается любой недовольный потребитель. Не важно, насколько серьезный спор между сторонами, например, на 10 или на 100 рублей. Объединение везде вставляет свой интерес, который превышает в 10, в 20, а то и более чем в 100 раз требования потребителя. Как бы ни разрешился спор — мировым соглашением или решением суда, объединение требует взыскания своих «расходов». А это, извините, «космические» цифры для большинства обычных продавцов, — обосновывают свое недовольство предприниматели.

ИП рассказывают, что за составление претензии объединение требует обычно около 600 рублей.

— За составление искового заявления, которое в большинстве случаев совпадает с текстом претензии на 95%, просят еще 680 рублей. Плюс объединение требует оплатить свое участие в судебных заседаниях, а это еще почти по 150 рублей за каждый раз присутствия работника в суде. Общие суммы «расходов» по одному делу начинаются от 2000 рублей.

Предприниматели говорят, что «как именно эти суммы связаны с конкретным гражданским спором, работники объединения поясняют с трудом. В качестве своих трат объединение представляет „теоретические расходы“, то есть арендную плату, хотя в определенные месяцы, в которых шел спор, аренда объединением не оплачивалась, например, расходы на проездные билеты, которые не покупались, уплата страховых взносов, которые в реальности не оплачивались, расходы на хозяйственные нужды, которые фактически не производились, и тому подобное».

Ипэшники приводят несколько примеров, когда объединение в разы завышало свои расходы и пыталось содрать деньги. Это признал даже суд.

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Источник: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Например, объединение получило решение суда первой инстанции о взыскании с ИП Новикова С. Э. в пользу потребителя 10 рублей, а в свою пользу — 1691 рубль 15 копеек «расходов». То есть сумму, большую в 169 раз. В Гомельском областном суде «расходы» были подвергнуты тщательному анализу, после чего выяснилось, что обоснованными могут считаться лишь расходы на 256 рублей 3 копейки, — рассказывают предприниматели. — Также объединение запрашивало для взыскания с ИП Рахимовой Л. Н. 1426 рублей 17 копеек. Судебная коллегия по гражданским делам признала обоснованными лишь 232 рубля 3 копейки. То есть объединение завысило свои расходы в шесть раз.

Индивидуальный предприниматель и председатель совета предпринимателей ТЦ «Секрет» в Гомеле Наталья Дасько считает, что это чей-то успешный бизнес-проект. Ведь защитники каждый день сидят в судах и получают огромные суммы за счет потребителей и продавцов.

— В государственных организациях по защите прав потребителей было четко прописано, сколько и за что берется. А здесь цены выставляются с потолка. Мы спросили у Министерства антимонопольного регулирования, почему бы не разработать и не установить конкретные тарифы и для этих обществ? — рассказывает Наталья Дасько. — Только в одном Гомеле их 4.

Усугубляется ситуация, по мнению предпринимателей, несовершенством белорусского законодательства. По закону потребитель имеет право сдать некачественный товар в течение 2 лет.

— И на гарантийный срок, который устанавливает производитель вне Беларуси, никто не смотрит. У нас по закону 2 года, — говорит Наталья Дасько. — Я попала в ситуацию. Пришла девушка, принесла сумку. Говорит, что купила 8 месяцев назад. Чека нет, опознавательных бирок нет. У нас вообще в магазине таких моделей нет. Сумка в идеальном состоянии, только царапина механическая. Потом претензия прилетела на кругленькую сумму. Девушка говорит, что свидетелей в суд приведет.

К слову, белорусские товары тоже можно сдавать в течение двух лет.

Предприниматели из Гомеля написали жалобу в Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Минэкономики и Комитет государственного контроля. К слову, эту проблему поднимали на одном из последних заседаний рабочей группы по проблемам ИП при Минэкономики. Но о каких-то конкретных намерениях и планах по решению этих вопросов в Минэкономики не сообщали.

— Данный вопрос был вынесен на обсуждение по инициативе предпринимателей, которые выступают с критикой в адрес отдельных обществ по защите прав потребителей и заявляют об участившихся, по их мнению, случаях потребительского экстремизма, — отмечают в Минэкономики. — По итогам обсуждения члены рабочей группы и приглашенные представители МАРТ согласились с наличием, по крайней мере, некоторых из названных проблем. Так, речь шла о зачастую спорном способе формирования суммы расходов обществ по защите прав потребителей, которые в случае проигрыша в суде обязан компенсировать продавец, а также о высокой стоимости экспертизы. Эти и другие вопросы рабочая группа рекомендовала детально обсудить на площадке органа-регулятора — МАРТ.

«МАРТ устанавливает состав расходов, а не их величину»

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сказали, что жалобы на деятельность общественных объединений по защите прав потребителей периодически к ним поступают.

— Сейчас у нас находится на рассмотрении жалоба на Гомельское общественное объединение, о котором рассказывают предприниматели. Мы будем разбираться со всеми фактами, которые в ней изложены, — заверила Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ. — Что же касается деятельности общественных объединений в целом, здесь есть свои нюансы.

Один из них — общественные объединения не должны брать деньги с потребителей за составление претензий, судебных исков и прочего. Это будет нарушением. Общественные объединения имеют право брать только взносы за членство. То есть если кто-то хочет стать членом общества, может понадобиться заплатить взнос. Также общества могут принимать пожертвования либо благотворительную помощь.

— На сегодня в Беларуси насчитывается около 20 общественных объединений по защите прав потребителей. Их регистрирует Министерство юстиции. МАРТ не дает разрешение на деятельность общественных объединений и не регистрирует их, — рассказывает Инна Гаврильчик. — Из них вопросы возникают по 2−3 организациям. Бывают претензии и такого характера, как у предпринимателей из Гомеля.

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Источник: Евгений Ерчак, TUT.BY

Начальник управления отметила, что общественное объединение по защите прав потребителей имеет право на информационно-просветительскую работу, издательскую деятельность в области защиты прав потребителей, изучение потребительских свойств товаров, опросы населения о качестве товаров и так далее. Это то, что они могут делать абсолютно все.

— Но есть еще ряд полномочий, которые их работники могут осуществлять только при наличии свидетельства об аттестации работника общественного объединения. И вот такие свидетельства выдает именно МАРТ, — поясняет Инна Гаврильчик. — Работники общественных объединений сдают экзамен и только при условии положительного результата на экзамене получают свидетельство. После этого они могут консультировать потребителей, обращаться с претензиями к продавцу, изготовителю по поручениям потребителей об устранении нарушений. Также им разрешено обращаться в суды с иском о защите прав потребителей.

Кроме того, работники общественных объединений потребителей имеют право проводить экспертизы товаров, результатов работ, услуг (это прописано в постановлении Совмина № 26).

Начальник управления отмечает, что проблемы в деятельности общественных объединений по защите прав потребителей действительно есть.

— Многим известна такая проблема, как проверки общественными объединениями субъектов торговли. Проверяют, находят какой-то некачественный товар либо просроченный, а затем понуждают к участию в платных семинарах, которые проводит эта же организация, — приводит пример Инна Гаврильчик. — Эта проблема несколько лет назад была достаточно широко распространена. Однако по инициативе МАРТ было найдено решение.

По словам начальника управления, продавцы шли на поводу у обществ потому, что за подобные даже небольшие нарушения были очень большие штрафы — от 30 до 100 базовых величин. Допустим, нашли один просроченный сырок, а штраф был огромный. Поэтому многие торговые организации соглашались на платные семинары только для того, чтобы о них не сообщали в государственные органы. Так решить вопрос было дешевле.

— Для того, чтобы решить эту проблему, были внесены изменения в статью 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях — изменен размер штрафа за реализацию и предложение к реализации товаров с истекшими сроками годности, нарушение правил хранения и продажи. Теперь размер штрафа не имеет нижнего порога, то есть начинается фактически от нуля. Верхний порог достаточно высокий — 500 базовых величин. Но теперь при вынесении решения по таким делам суды подходят к штрафам с учетом соразмерности совершенному правонарушению , — говорит Инна Гаврильчик. — Таким образом законодательство защитило продавцов от недобросовестных предложений общественных объединений. Сейчас нет необходимости вступать в сомнительные взаимоотношения с обществами. Достаточно заплатить штраф, который определит суд, и больше не нарушать. Поэтому, если сейчас продавцы идут на поводу у общественных объединений, которые ведут себя непорядочно, то они фактически поддерживают сомнительного характера деятельность по собственному желанию.

Вторая проблема — величина расходов на услуги обществ защиты.

— МАРТ не регулирует величину расходов. Постановлением МАРТ установлен состав расходов — что может быть включено в расходы общественного объединения, когда оно защищает права потребителей. Финансово-хозяйственную деятельность контролируют компетентные органы. Если мы говорим о том, что в иск вписаны большие расходы, то решение об их обоснованности принимает суд. И если он видит, что они завышены, то может уменьшить эту сумму. Поэтому, когда в суде рассматривается такой спор, то продавцы, изготовители либо исполнители услуг могут обратить внимание суда на то, что, по их мнению, расходы общественного объединения являются необоснованными.

Третья проблема — это проведение товароведческой экспертизы. В МАРТ говорят, что к ним поступают обращения по вопросам качества и стоимости их проведения.

— К сожалению, уровень проведения таких экспертиз не всегда высокий. Кроме того, они достаточно дорогостоящие. Иногда стоимость самой экспертизы превышает в несколько раз стоимость товара, который на нее отправили, — отметила Инна Гаврильчик. — Сейчас в МАРТ начата работа по изучению этой ситуации. Будем изучать ситуацию и анализировать, что мы сможем принять, чтобы улучшить качество экспертиз и сделать их более доступными.

По поводу того, что ипэшникам сдают товар с дефектами в течение двух лет, начальник управления сказала, что это законно.

— Действительно, в течение двух лет потребитель может предъявить требование о возврате некачественного товара. Механические повреждения, возникшие в процессе использования товара, например царапина, не считаются браком. Но когда товар направляется на экспертизу, она оценивает качество товара в целом, и недостатки товара могут быть выявлены. Результаты экспертизы оспариваются в судебном порядке.

Инна Гаврильчик отмечает, что стоимость товара при определении его качества роли не играет.

— Вещь должна соответствовать тем параметрам, которые предъявляются к такому товару. Здесь не имеет значения его стоимость.

В министерстве отметили, что изменения в Закон «О защите прав потребителей» были внесены в прошлом году. Поэтому пересматривать этот срок — 2 года — пока не собираются.