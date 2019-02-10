Белорусские теннисистки досрочно вышли в полуфинал Кубка Федерации 3 10.02.2019, 15:27

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Фото: tut.by

Арина Соболенко разгромила немку Лауру Зигемунд.

Арина Соболенко разгромила в третьей встрече четвертьфинала Кубка Федерации Лауру Зигемунд — 6:1, 6:1. Эта победа позволила сборной Беларуси досрочно выиграть у Германии — 3:0, сообщает tut.by.

Арина сразу же повела 3:0 и уверенно довела первый сет до победы со счетом 6:1.

В начале второй партии Зигемунд попыталась навязать борьбу, первые три гейма доходили до разборок на «больше-меньше», но затем Соболенко сделала брейк, что окончательно деморализовало немку. Лаура больше не смогла выиграть ни один гейм и проиграла второй сет с тем же счетом.

Фото: tut.by

Напомним, что в первый день Александра Саснович обыграла Татьяну Марию (7:6, 6:3), а Арина Соболенко — Андрею Петкович (6:2, 6:1).

Игра завершится парной встречей, в которой Беларусь представят Виктория Азаренко и Лидия Морозова. Одиночный поединок был отменен.

В полуфинале Беларусь сыграет с победителем матча между Австралией и США. После первого дня в этой игре счет равный — 1:1.