Белорусы продолжают продавать валюту 2 10.02.2019, 15:37

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Валютные «заначки» наших граждан все-таки когда-то могут и закончиться.

За прошлый год разница между продажей и покупкой валюты населением составила весьма значительную сумму – около 1,1 млрд USD, пишет «Экономическая газета».

Не помог переломить ситуацию и рост средней зарплаты, которая все-таки взяла «заветную высоту» в 1000 руб., достигнув по итогам декабря 2018 года 1115,3 руб. При этом почему-то наш народ не кинулся «штурмовать» обменники, получив «лишние» деньги: в январе объем проданной валюты, хоть и снизился по сравнению в последним месяцем прошлого года, но все-таки превысил покупку. Пусть и не намного – разница оказалась чуть менее 6 млн. USD, что на фоне всего проданного (683,3 млн USD) и купленного (677,5 млн USD) объема валюты составляет менее одного процента.

При этом юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие белорусское резиденство, тоже не сильно вкладывались в иностранные деньги: у них разница между покупкой и продажей оказалась почти в десять раз больше (66 млн USD), чем у населения, но на фоне общего объема продажи (1,51 млрд USD) и покупки (1,58 млрд USD) она тоже не сильно впечатляет.

Отметим, что в прошлые годы рост зарплат сразу же «выплескивался» на валютный рынок. Теперь же белорусы сохраняют почти олимпийское спокойствие. Не пугает их и медленное, но неуклонное снижение курса белорусского рубля, что раньше тоже было поводом поскорее добраться до ближайшего обменника. Похоже, что-то сломалось в привычном «зарплатно-валютном» сценарии.

Хотя мы бы не спешили с выводами – лучше подождать и посмотреть, как будут развиваться события в ближайшие несколько месяцев. Валютные «заначки» наших граждан все-таки когда-то могут и закончиться.