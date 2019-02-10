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Видеофакт: ВСУ уничтожают технику террористов на Донбассе

  • 10.02.2019, 15:57
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Боевики лишились боевой техники.

Во всемирной Сети опубликовали видеоролик уничтожения бойцами ВСУ вражеской БМП в зоне ООС на Донбассе - в районе Светлодарской дуги. Его сделал достоянием общественности известный волонтер и офицер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"), сообщает "Главред".

"Представители российско-оккупационных войск сбросили заявку воинам-ОСам об излишней военной технике на Светлодарской дуге. Над интересным предложением бойцы размышляли не долго. Результатом удачного второго выстрела у оккупантов стало на одну БМП меньше, а парни ждут новых интересных заявок", — подписал он видео.


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