Тимофей Калачев: Я близок к завершению карьеры 10.02.2019, 16:01

Тимофей Калачев

Известный белорусский футболист рассказал, когда повесит бутсы на гвоздь.

Об этом Тимофей Калачев рассказал в интервью sportbox.ru.

– Вы всегда увиливали от ответа на вопросы по поводу завершения карьеры. Сейчас многое говорит о том, что пора заканчивать?

– Думаю об этом и достаточно часто. На данный момент есть задача восстановиться и попытаться помочь команде в концовке сезона.

Окончательное решение приму ближе к завершению чемпионата.

– Не верю, что у вас нет хотя бы приблизительного плана?

– Стал реже попадать в основной состав, сейчас получил тяжелую травму… Это звонок, ведь здоровье – главный критерий в спорте.

После завершения карьеры хочется нормально жить и не чувствовать болей в суставах. Плюс мне уже будет 38 лет. Кто-то и до 35 не доигрывает.

Поэтому, наверное, много факторов указывают на то, что пора заканчивать. Я близок к этому решению. Но в душе пока не могу с этим смириться. Плюс многое будет зависеть от заинтересованности клуба во мне. Карьеру точно хочу завершить в «Ростове».

– А что говорит семья?

– Супруга уже давно требует, чтобы закончил с футболом. Жалеет меня. Когда видит, каким прихожу домой после тяжелых игр, то всегда говорит: «Хватит мучить себя! Заканчивай уже!».

Она же каждый день наблюдает за тем, каким побитым иногда возвращаюсь. Все болит, ноет. Но я еще никак не могу исчерпать свои амбиции. Хочется реализовать себя еще как-то, – сказал Калачев.