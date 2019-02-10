Ученые научались определять громкость литературных произведений 10.02.2019, 16:09

Исследователи разделили речь в литературе на громкую, нейтральную и тихую.

Исследователи из Литературной лаборатории Стэнфордского университета утверждают, что громкость литературных произведений можно определить также, как громкость музыки. Их исследование называется «Громкость в романе», пишет «Нож».

В нотах есть специальные знаки для обозначения громкости: f (forte, громко), p (piano, тихо), ff (fortissimo, очень громко), pp (pianissimo, очень тихо). Писатели не ставят таких знаков, но используют для регулировки звука определенные слова: «вскрикнул», «прошептал», «закричал», «сказал» и т.д.

Исследователи разделили речь в литературе на громкую, нейтральную и тихую, а затем проверили, какая из них преобладает в произведениях.

В первом эксперименте ученые анализировали 500 случайно отобранных примеров громкой и нейтральной речи из английских романов XIX века. Авторы ожидали увидеть в громкой речи много эмоциональных слов и ругательств вроде «дурак» и «подлец», но оказалось, что там преобладают «Господь» и «небеса» — из-за частых восклицаний вроде «My God!», «O, God!», «Heaven in mercy!».

Затем ученые попытались определить, как громкость меняется по ходу повествования. Для эксперимента выбрали первую часть романа «Идиот» Достоевского. Усреднив громкость всех реплик в каждой главе, авторы исследования построили общий график:

Оказалось, что в каждом из трех основных мест действия — дом Епанчиных, квартира Гани, квартира Настасьи Филипповны — громкость нарастает от начала к концу.

В третьем эксперименты исследователи хотели проследить, как менялась громкость романов в разные века. Они проанализировали британские произведения XVIII–XIX вв.

Выяснилось, что с 1780 по 1900 год романы становились тише. Ученые объясняют это изменениями в обществе, развитием философии и психологии. «Страсти» уступают место «настроениям».

Ученые уверены, что громкость романа вполне измерима, если пользоваться набором языковых единиц. Это открывает возможность для новых масштабных исследований.