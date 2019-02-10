Появились подробности аварии под Островцом, где перевернулся автобус 10.02.2019, 16:20

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В салоне находились 37 пассажиров.

Инцидент произошел около часа ночи 10 февраля недалеко от Островца. «Дочка написала, что пересекла границу, - цитирует tut.by мать одной из пассажирок автобуса. - А потом позвонила и сказала, что автобус выехал на встречную полосу, ушел в кювет и перевернулся», сообщает «Радыё Свабода».

По словам женщины, никто не погиб, однако некоторые пассажиры получили повреждения, есть подозрение на перелом.

Под Островцом ночью опрокинулся рейсовый автобус Ecolines, который ехал из Вильнюса в Минск.



Обошлось без жертв, похоже на то, что водитель уснул за рулём. pic.twitter.com/WDXEve87Ou — Дэйли Минск (@Daily_minsk) February 10, 2019

Вскоре после инцидента часть пассажиров забрала «скорая», сейчас они находятся в больнице Островца. Те пассажиры, который не получили травм, около 4 утра выехали в Минск на другом автобусе.

По официальной информации ГАИ, авария произошла на 19-м километре автодороги Газа - Островец - Ошмяны, информирует БелаПАН.

Предварительно установлено, что на прямом участке дороги, где хорошая видимость, автобус по неизвестной пока причине выехал на встречную полосу, а потом на обочину. Кроме 31-летнего водителя в салоне находились 37 пассажиров.

После ДТП оперативно на место аварии прибыли экипажи ГАИ, которые оказали первую помощь пострадавшим. Уже через несколько минут здесь находились «скорые» и спасатели. Всего, по данным ГАИ, ссадины и порезы получили 17 человек - от госпитализации все отказались. Сотрудниками дорожной милиции на водителя был составлен протокол.