Венесуэльская авантюра Владимир Сазонов

10.02.2019, 16:38

Как Россия поддерживает узурпатора Мадуро.

После того как чависты, по сути, разрушили экономику некогда преуспевающей нефтегазодобывающей Венесуэлы, которая могла стать Объединенными Арабскими Эмиратами Латинской Америки, эту страну накрыл глобальный кризис, который был усугублен падением цен на нефтепродукты, за счет которого режим Уго Чавеса (1999-2013), а после смерти Чавеса в 2013-ом, и режим Николаса Мадуро, вполне успешно паразитировали.

Кто такой Мадуро

Левый радикал Уго Чавес, близкий друг Путина и Кремля, правивший в Венесуэле с 1999-го, в 2013 году умер от рака, но незадолго до своей кончины назначил своим преемником леворадикального Николаса Мадуро, у которого, в отличие от Чавеса, не было ни прозорливости, ни харизмы, ни дальновидности.

Такой же антизападник и левый радикал как Чавес, испытывающий ненависть к США, Николас Мадуро полагался на выручку от нефти, а также китайские и российские субсидии и вливания в экономику. Погрязший в коррупции и криминале (впрочем, как и его предшественник Чавес) Мадуро, по сути, стал новым диктатором страны, которого назначил своим преемником умирающий команданте, лидер пресловутой «социалистической боливарианской революции».

При Мадуро экономическое и социальное положение населения настолько ухудшилось, что в мире заговорили о гуманитарной катастрофе. На фоне того, что в стране процветают безработица, криминал, коррупция, цены на товары первой необходимости так поднялись, а дохода населения так снизились, что в Венесуэле фактически начался голод. В стране прошел ряд выступлений против президента, и парламент и оппозиция пытались не раз избавиться от диктатора, но тщетно (ABC News 2017).

Национальная ассамблея Венесуэлы в 2016-м даже обвинила Мадуро в попытке госпереворота и пыталась провести процедуру импичмента, которая не удалась, Мадуро призвал на помощь все силы и союзников, и даже обратился в Ватикан, ведь уже тогда страна была близка к гражданской войне. Мадуро, зная, что католицизм в его стране в почете, попросил Папу Римского направить в Каракас своего госсекретаря, чтобы помочь провести переговоры с оппозицией (Взгляд 2016). Тогда Мадуро удержался у власти.

Теперь кратко о финансовом аспекте. Инфляция в Венесуэле в одном только 2015 году составила 180,8% (если верить не вполне объективным венесуэльскими данным). Мадуро был тогда вынужден девальвировать венесуэльский боливар на 37%. Дальше – хуже. Гиперинфляция по итогам 2018года достойна учебников по экономике, как один из примеров катастрофического состояния финансов, так как побила, чуть ли не все рекорды в истории. Всего за несколько месяцев инфляция возросла до 1 200 000 % (Sazonov 2019). Такие рекорды гиперинфляции можно было, пожалуй, встретить лишь в конце эпохи Веймарской Германии в начале 1930-х, да и при режиме жестокого диктатора (кстати, тоже левого) Мугабе в Зимбабве, где инфляция в 2008-ом году была астрономической (о бывшем диктаторе Зимбабве Мугабе я писал в одной из своих статей – Sazonov 2018). Благодаря «политике» Мадуро – венесуэльской версии Мугабе, экономику Венесуэлы, по сути, разрушили, и в 2018-ом цена за чашку кофе составила уже более 2 миллионов боливар (Sazonov 2019).

Мадуро известен и своими скандальными высказываниями, например, при объявлении о том, что Чавес умер, Мадуро утверждал, что Чавеса отравили «внешние враги», а оппозицию он обозвал фашистами. Также Мадуро утверждал, что покойный Чавес навещал его в виде птицы, с которой он беседовал и совещался (Maduro 2013).

Однако, оставим дискуссию о психическом здоровье диктатора Мадуро врачам-психотерапевтам, также не будем рассматривать и те факты, что Мадуро признан преступником, осужденным на 18 лет Верховным судом Венесуэлы в изгнании (DW 2018). Не будем мы перечислять и другие «подвиги» венесуэльского лидера. Нас же интересуют его связи с Кремлем.

А зачем Путину Мадуро?

«Дружбу народов» – венесуэльского и российского, Мадуро унаследовал еще от самого Чавеса, который был в свое время большим другом и партнером Кремля. Другой вопрос, более злободневный: зачем Кремлю Мадурo? Отвечая на этот вопрос, стоит задуматься вот о каких ключевых словах - Роснефть и Сечин. То есть об экономической и финансовой составляющих мадуро-путинских комбинаций. „Великий комбинатор“ В.В. Путин желает всячески досадить Вашингтону, доказывая, что Москва – достойной партнер, и что Россия – супердержава, с которой США должны считаться. Исходя из этой логики Москва финансировала Уго Чавеса, а затем и режим Николаса Мадуро, влив в экономику этой страны 17 млрд долларов США, а также инвестировав другие денежные потоки и технологии в нефтепромышленность Венесуэлы, и не только. А так как Чавес и Мадуро ругали США и хвалили Кремль, денег Москва дала им в огромном количестве, так как они были полезными для Путина.

Особенно же Москву интересовала венесуэльская нефтедобывающая промышленность. Курирует весь этот нефтяной бизнес в Венесуэле весьма близкий Путину человек, чуть ли не второй по влиянию в России, Игорь Сечин, он же нефтяной олигарх, он же - крупный российский государственный деятель, он же - исполнительный директор «Роснефти», он же ранее - заместитель руководителя администрации Президента России, он же бывший заместитель Председателя Правительства РФ и т. д. Таким образом, Россия является вторым по значимости инвестором в экономику Венесуэлы после Китая. Следовательно, потеря Мадуро как союзника, была бы для Кремля не только геополитическим холодным душем, но и ударом по амбициям самого Путина, а также крупной финансовой потерей.

Политику России по отношению к Венесуэле во многом формирует именно Сечин и Роснефть, так как говорится cui prodest – у них свои мотивы в вeнесуэльском нефтебизнесе (Gabuev 2019)

Московско-чавистский тандем

По вышеуказанным, и ряду других, причин, можно говорить о кремлевско-мадуровском тандеме или сотрудничестве. Это проявляется во многом. Упомянем лишь несколько ключевых аспектов наряду с экономической помощью, оказываемой режиму Мадуро Кремлем. Москва также лоббирует везде интересы Мадуро. Так, в августе 2017-ого года Роснефть инвестировала в венесуэльскую нефтедобывающую отрасль не менее 6 млрд долларов. Более того, Москва поддерживает режим и на международной арене, несмотря на то, что страны группы Лимы не признают Мадуро президентом, так же как США, Германия и большинство стран Европы. 26 января 2019 года Москва попыталась в Совбезе ООН поддержать режим Мадуро и заблокировать дискуссию в связи с кризисом в Венесуэле, но эта отчаянная попытка провалилась.

ЧВК Вагнера: наемники в дебрях Венесуэлы

Режим Мадуро ослаб, у него много противников как в Венесуэле, так и во всем мире.

Не будучи уверенным в том, что Мадуро удержится у власти, Путин в порыве отчаяния послал в Каракас в поддержку венесуэльскому диктатору наемников (Reuters 2019; Tsvetkova, Zverev 2019). Тех самых наемников, из того же ЧВК Вагнера, которые делали грязную работу в Сирии и в других горячих точках, т. е. куда Кремль пытается вмешаться. В Сирии ЧВК Вагнера ждала неудача, и даже сильное военное поражение, так и в Венесуэле вряд ли будет им сопутствовать успех и, рискну предположить, что противостояние Кремля и Вашингтона на шахматной доске, именуемой Венесуэла, скорее всего, может обернуться очередным геополитическим поражением для режима Путина.

В случае падения Мадуро….

В случае же падения Мадуро, Кремль лишиться еще одной возможности для гибридной агрессии, которые и так невелики у Москвы на американских континентах.

Старший научный сотрудник Университета Тарту (Эстония), участник международного информационного консорциума «Бастион» Владимир Сазонов, «Информационное сопротивление»