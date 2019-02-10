Как частная военная компания защищала Беларусь Анатоль Михновец

10.02.2019, 17:05

1,465

Станислав Никодимович Булак-Балахович

Станислав Булак-Балахович сумел собрать вокруг себя людей разных национальностей.

В марте мы отметим 101 годовщину БНР, попытку восстановления независимой Беларуси. Написано уже много текстов о причинах поражения молодого беларуского государства, одна из главных – не успели создать армию, которая могла бы защищать Беларусь. Были попытки даже привлечь к этому делу частную военную компанию.

Именно отряд нашего земляка Станислава Булак-Балаховича и можно считать первой белорусской частной военной компанией. Беларусы снова опередили всех, потому что в ХХ веке принято делать отсчет от 1967, когда возникла первая частная военная компания «Watchguard International». Беларуские историки спорят, можно ли считать его отряд белорусским, можно ли засчитывать балаховцев в пантеон героев. Критики Булак-Балаховича вменяют ему отсутствие количественного перевеса белорусов в отряде, желание получить финансирование, а также участие в войне на разных сторонах. Перечислено лишь несколько фактов, и уже видны все признаки частной военной компании. В сложные времена гражданской войны наш земляк Станислав Булак-Балахович сумел собрать вокруг себя людей разных национальностей, которые умели воевать и хорошо это делали.

Далее был рейд из Эстонии в Беларусь. Политические споры в беларуской среде и отсутствие финансов не дали возможности сформировать беларускую армию. Отряд Булак-Балаховича присоединился к польской армии и вел бои с большевистскими войсками в Украине, активно принимал участие в Варшавской битве, которую назвали «Чудом на Висле».

Сложная политическая обстановка, природный авантюризм, амбиции, желание воевать с большевиками – это двигало Станислава Булак-Балаховича, когда он вступал в союзы, делал политические заявления. Знаменитый Полесский поход, попытки создания правительства под бело-красно-белым флагом. Военное поражение, отступление за границу и разоружение.

Рижское мирное соглашение разделило Беларусь, началась война разведок и диверсий. Станислав Булак-Балахович со своими солдатами осел в Беловежской пуще и искал возможности вести войну с Советским Союзом.

Есть сведения, что он участвовал даже в гражданской войне в Испании на стороне генерала Франко. А когда Германия напала на Польшу, присоединился к подпольной борьбе с оккупантами, погибнув в мае 1940 года.

Сегодня, 10 февраля, День рождения нашего земляка Станислава Булак-Балаховича, которого одни считают героем, другие – военным преступником, третьи – авантюристом. Точно можно сказать только одно: его отряд – это первая частная военная компания, которая возникла в нашем регионе, и единственная военная формация, которая могла защитить Независимость Беларуси. Других вариантов не было.

Анатоль Михновец, «Белсат»