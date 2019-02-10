Гонщица «Минска» Татьяна Шаракова выиграла Гран-при Алании 10.02.2019, 17:26

Татьяна Шаракова

Женская команда «Минска» пока выступает со 100%-й эффективностью.

Представительница «Минска» Татьяна Шаракова одержала победу на велогонке второй категории «Гран-при Алании» в Турции, пишет tut.by.

Это первая победа Татьяны Шараковой на шоссе после возвращения из декретного отпуска, по причине которого она пропустила прошлый сезон.

Отметим, что женская команда «Минска» пока выступает со 100%-й эффективностью. Это вторая победа во второй гонке сезона. Вчера лучшей на «Гран-при Газипаши» стала еще одна гонщица столичного клуба Инна Савенко.