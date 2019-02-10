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США призвали Германию увеличить расходы на оборону из-за угрозы РФ

  • 10.02.2019, 17:51

Обещаний Берлина увеличить расходы на оборону до 1,5% - явно недостаточно.

С таким призывом посол США в Германии Ричард Гренелл обратился к Берлину во время интервью Welt am Sonntag, сообщает "Новое время".

По словам дипломата, НАТО просит увеличить расходы на оборону до 2% к 2024 году, однако, обещаний Германии увеличить расходы на оборону до 1,5% -  явно недостаточно. 

"США просто напоминают своему великому немецкому союзнику, что сейчас не время подрывать или ослаблять НАТО. Россияне у порога и всем должно быть ясно, что НАТО нуждается в усилении", - сказал Гренелл.

1 февраля госсекретарь США Майк Помпео официально объявил, что со 2 февраля Вашингтон выходит из договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией.

США обвиняют РФ в нарушении договора от 1987 года разработки крылатой ракеты 9M729. Вашингтон дал Москве шесть месяцев для урегулирования ситуации с ракетой 9M729.


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