США призвали Германию увеличить расходы на оборону из-за угрозы РФ 10.02.2019, 17:51

Обещаний Берлина увеличить расходы на оборону до 1,5% - явно недостаточно.

С таким призывом посол США в Германии Ричард Гренелл обратился к Берлину во время интервью Welt am Sonntag, сообщает "Новое время".

По словам дипломата, НАТО просит увеличить расходы на оборону до 2% к 2024 году, однако, обещаний Германии увеличить расходы на оборону до 1,5% - явно недостаточно.

"США просто напоминают своему великому немецкому союзнику, что сейчас не время подрывать или ослаблять НАТО. Россияне у порога и всем должно быть ясно, что НАТО нуждается в усилении", - сказал Гренелл.

1 февраля госсекретарь США Майк Помпео официально объявил, что со 2 февраля Вашингтон выходит из договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией.

США обвиняют РФ в нарушении договора от 1987 года разработки крылатой ракеты 9M729. Вашингтон дал Москве шесть месяцев для урегулирования ситуации с ракетой 9M729.