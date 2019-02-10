«Дело снеговика»: очередной фарс от белорусской милиции 3 10.02.2019, 17:55

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Фото: Брестская газета

Как в Бресте слепили самого дорогого снеговика в мире.

30 января в суде Брестского района рассматривалось административное дело в отношении Юлии Ничипорук. Как было сказано в составленном на нее протоколе 5 января, находясь на территории СЭЗ «Брест» близ аккумуляторного завода, она «без соответствующего разрешения Брестского райисполкома с целью выражения группой граждан общественно-политических интересов и публичного протеста против строительства аккумуляторного завода разместила в присутствии не менее 25 человек на среднюю часть снеговика листовку с надписью «Прэч атруту! Не заводу! Гаспадарыць тут народу!», а также на внутреннюю часть снеговика 4 стикера на самоклеящейся ленте с надписями «Нет заводу АКБ в Бресте, свинец@жизни.нет», то есть осуществила пикетирование», пишет «БелГазета».

«Милиции заняться больше нечем, как борьбой со снеговиками» - так прокомментировала протокол сама Ничипорук. Нечем заняться, похоже, было и суду: девушку признали виновной в «нарушении порядка проведения массового мероприятия» и обязали выплатить одну базовую величину штрафа, т.е. BYN25,5.

«Юлия с решением суда не согласна. Сейчас решается вопрос о его обжаловании. Также рассматривается возможность обратиться в комитет по правам человека ООН, чтобы там посмотрели, как в Беларуси штрафуют за снеговиков», - рассказал журналистам правозащитник Роман Кисляк, присутствовавший на процессе. После суда Ничипорук также заявила, что считает свою вину недоказанной. По ее словам, она ничего не нарушила и решение было вынесено неправильно. «Будете еще лепить снеговиков?» - поинтересовался у нее один из журналистов. «Буду», - рассмеялась девушка.

Гражданское общество решение суда встретило с возмущением. «Стыдно за этот фарс!» - таков был лейтмотив большинства комментариев. Снеговика, украшенного Ничипорук, назвали самым дорогим снеговиком в мире.

А поэт Дмитрий Растаев написал по этому случаю ироническое стихотворение: «Ты листовки на боку не лепи снеговику - должен ровным быть, как штык, белорусский снеговик. Сохраняйте тишь да гладь, грех зимой протестовать - не для этих ваших здзек «президент» дает нам снег».