Стала известна зарплата в футбольном клубе БАТЭ 1 10.02.2019, 18:11

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Вакансии в борисовском клубе - самые высокооплачиваемые в городе.

В списке вакансий по состоянию на 7 февраля, опубликованном на сайте Борисовского райисполкома, есть три предложения от общества с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб БАТЭ, пишет ex-press.by.

Клуб ищет трех спортсменов-инструкторов с зарплатой в 2000 рублей. Требований к кандидатам немного — нужно иметь среднее специальное образование. Зато помимо зарплаты предлагается «гибкое рабочее время».

Следует отметить, что это самый высокий уровень заработка среди 879 вакансий, предложенных борисовчанам.

Всего в списке 63 вакансии с зарплатой от тысячи рублей в месяц. Поскольку тысяча рублей сегодня никак не дотягивает до заветных 500 долларов в эквиваленте, интересно оценить те предложения, которые реально превышают «святую цифру». Таких вакансий насчитывается всего 17.

В спину зарплате спортсменов-инструкторов БАТЭ дышит зарплата главного энергетика ОАО «Борисовский ДОК» — 1800 рублей.

Далее идут аж три вакансии заместителей генерального директора ОАО «Здравушка-милк», каждому предлагают по 1500 рублей.

Начальник цеха на УП «Фребор» может рассчитывать на 1300 рублей, главный бухгалтер ОАО «Велятичи» — на 1242 рубля.

По 1200 рублей предлагают трем рамщикам частного предприятия с запоминающимся наименованием «КрушЛесТорг», бухгалтеру ОАО «Борисовский ДОК», главному энергетику ОАО «Здравушка-милк», двум заместителям командира воинской части 33196.

На 1100 рублей может рассчитывать начальник отдела производственно-диспетчерского ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель».