Пять речевых привычек американцев, которые делают их жизнь позитивнее 2 Ксения Туркова

10.02.2019, 18:18

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В США рассыпают комплименты, не жалея.

В обычной, повседневной жизни американцев есть несколько речевых привычек, которые если не облегчают жизнь, то, по крайней мере, добавляют в нее позитива.

Начну с комплимента. В Америке принято делать комплименты абсолютно незнакомым людям — на улице, в магазине, в метро, словом, где угодно. Бегущий мимо вас прохожий может улыбнуться и сказать: «Классная сумка!» Или: «Отличные туфли! Где вы их купили?»

Здесь рассыпают комплименты, не жалея. Практически каждый день я слышу что-нибудь от незнакомых мне людей о прекрасном цвете платья, который мне очень идет; о прическе; о предметах одежды и обуви; о своем сыне.

Кому-то может показаться, что это что-то дежурное, как якобы «фальшивая американская улыбка». Кому-то — что это нарушение границ: с какой стати незнакомая тетка хвалит мои туфли? Но я в этом жанре повседневной микропохвалы вижу только хорошее. Спешишь на работу утром в плохом настроении — и вдруг видишь улыбку и слышишь что-то приятное о себе. Это согревает.

Еще одна речевая привычка — пожелание хорошего дня, утра, вечера — в общем, любого времени суток. Не случайно, прощаясь, американцы часто говорят Have a good one! Это как «хорошего дня», только без «дня». То есть не уточняется, о каком именно отрезке времени, событии или типе времяпрепровождения идет речь. Что бы вы ни делали — пусть все будет хорошо.

Речевую привычку номер три в списке назовем условно «связующее звено». Когда у вас завязывается small talk — небольшой повседневный разговор — ваш собеседник часто старается найти что-то общее, что есть у него и вас. Если, к примеру, водитель убера спросит у вас, откуда вы, а вы скажете: «Из Украины» (Беларуси, Армении), будьте уверены: он тут же найдет что-то общее. Скажет, что однажды был в Украине сам, что туда ездил его двоюродный дедушка — словом, найдет что-то, связывающее вас. В этой речевой привычке, очень распространенной в Америке, мне видится проявление интереса и эмпатии. Человек показывает: то, что близко вам, хоть немного, но близко и ему.

На «связующее звено» похожа еще одна привычка — отклик. Если вы рассказываете что-то американцу, он обязательно будет показывать, что он слушает, и буквально через каждые несколько секунд произносить слова-сигналы: «Круто!», «Что, правда?», «Вот это да!», «Здорово!», «Ох, как жаль». Арсенал этих слов-сигналов для реакции в разговоре очень большой. Эта речевая привычка позволяет вам не чувствовать себя одиноким в беседе.

Но едва ли не важнее того, что говорят, то, о чем молчат. Это сложно назвать речевой привычкой, потому что это как раз ее отсутствие. Это привычка не задавать бестактных, нарушающих личные границы вопросов: сколько вы зарабатываете, почему до сих пор не замужем, почему нет детей или когда заведете второго, почему ваш ребенок без шапки, зачем вы разрешаете ему есть что-то вредное и как вы его вообще воспитываете. Случайный попутчик или сосед не будет, брызжа слюной, доказывать вам, почему надо любить того или иного политического деятеля, которого, как он только что обнаружил, не любите вы. В общем, одну из самых ценных речевых привычек американцев, как это ни парадоксально, я бы определила как молчание.

Но если они захотят просто похвалить или подбодрить вас, то молчать, конечно, не будут.

Ксения Туркова, «Новое время»