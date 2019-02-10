Эксперт: В Беларуси может работать ФСБ и внешняя разведка России 4 10.02.2019, 18:39

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Российские спецслужбы не спрашивают разрешения на проведение операций в Беларуси.

Отчет Департамента госбезопасности Литвы практически полностью посвящен нашим восточным соседям: слово «Россия» встречается в документе 130 раз. Еще 25 раз в тексте фигурирует название Беларуси. Нас рассматривают в Вильнюсе практически как подчиненное государство – российским политикам, военным и… шпионам. Последние, мол, очень интересуются литовцами, у которых родственники в Беларуси, передает "Белсат".

«Политики или какие-то деятели Литвы, имеющие родственников или бизнес в Беларуси или России, – это такой объект для операций», – отмечает Лауринас Кащунас из Комитета безопасности Сейма Литвы.

Таких литовцев могут попытаться завербовать, предупреждают авторы доклада.

Нам следует знать, что постсоветскими странами в России занимается ФСБ. Однако Литву – с одной стороны, бывшую советскую республику, а с другой – страну Евросоюза и NATO – на территории Беларуси могут курировать практически все спецслужбы.

«На территории Беларуси может работать как ФСБ, так и Служба внешней разведки, а также ГРУ Генштаба России, которые, естественно, не согласовывают своих конкретных операций с белорусскими коллегами, но в рамках взаимодействия они информируют о том, что определенные действия будут проводиться», – объясняет Михайло Самусь из украинского Центра исследования армии, конверсии и разоружения.

Вопрос в степени этого информирования. Согласно межгосударственным соглашениям, российские спецслужбы должны получать от Минска официальное разрешение на любую операцию. Но на практике это выглядит странно: после похищения в Гомеле украинца Павла Гриба агентами ФСБ и вывоза его в Смоленск, Беларусь не открестилась от этого поступка и не взяла часть ответственности за него.