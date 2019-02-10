Фотофакт: У американца в саду появились яблоки из диснеевского мультика 1 10.02.2019, 19:28

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Фото: WOOD-TV

На ветках дерева висели лишь полые ледяные оболочки без фруктов внутри.

Но у феномена яблок-призраков есть объяснение, и это тот случай, когда природа в очередной раз создала что-то красивое простым путем, пишет medialeaks.ru.

В топ Reddit вышел пост с тремя фотографиями необычных призрачных яблок. Житель Мичигана по имени Эндрю Ситсема снял феномен в саду во время работы с деревьями. Парень подрезал ветви яблони, когда увидел там фрукт будто из диснеевской сказки, выглядящий вот так.

Своей находкой Эндрю поделился в фейсбуке, но у себя в посте никак не прокомментировал этот феномен. Зато 9 февраля яблоки-призраки попали на Reddit, и там у местных экспертов нашлось объяснение.

Оказывается, ледяная оболочка появилась на плодах после дождя в Мичигане. Этой зимой в нескольких штатах США стоят аномальные морозы. Однако жители не унывают: строят баррикады из игрушек и даже катаются в минус на серфах (правда, выглядят потом как Хагриды из Якутска). Вот и ледяные осадки с таким подходом люди пережили. А яблочки — не очень.

После дождя на фруктах образовалась ледяная корка. По прошествии некоторого времени плоды внутри сгнили и мякоть вытекла наружу, оставив на ветках только свой призрачный след.

Эндрю сказал WOOD-TV, что к созданию ледяных яблок приложила руку не Эльза из «Холодного сердца», а идеальные показатели термометра. Температура была достаточно холодной, чтобы сохранить форму льда, но в то же время относительно теплой для гниения плодов.

Также парень добавил, что некоторые яблоки изо льда упали на землю и разбились, пока он обрабатывал дерево, но несколько природных произведений искусства Эндрю удалось запечатлеть.