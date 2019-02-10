В Белом доме допустили новый шатдаун через пять дней 10.02.2019, 19:54

Конгрессмены не договорились с Дональдом Трампом

В интервью телеканалу NBC Мик Малвейни рассказал, что «совершенно не может исключать возобновление шатдауна», поскольку конгрессмены не договорились с Дональдом Трампом о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Всю ответственность за это представитель Белого дома возложил на демократов, сообщает РБК.

«Давайте признаем, что в переговорах с президентом превалирует точка зрения радикального, левого крыла Демократической партии, согласного выделить на строительство стены только $800 млн. Но это абсурдно малая цифра. Как можно такое подписать, если на стену требуется $5,7 млрд?» — спросил Малвейни.

При этом глава администрации Белого дома указал, что если конгрессмены согласятся на некий средний вариант, то Трамп может пойти на это и «поискать деньги где-то еще».

После 35-дневного шатдауна, который начался в декабре прошлого года, республиканцы и демократы достигли соглашения о временном выделении бюджетных средств на работу госучреждений. Его срок заканчивается 15 февраля.

Одним из вариантов преодоления спора ранее называлось введение режима чрезвычайного положения, которое позволит Трампу взять деньги из бюджета на строительство стены без согласия конгресса. Однако до сих пор неясно, сможет ли Белый дом победить в суде, если демократы оспорят действия президента.

Трамп уверен, что строительство стены, о котором он говорил с первых дней работы в Белом доме, необходимо для обеспечения безопасности Соединенных Штатов. Его оппоненты считают, что президент преувеличивает опасность мигрантов из Центральной Америки, которые ищут убежище в стране.