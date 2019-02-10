Русский бунт 2 10.02.2019, 20:19

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ФОТО: AFP

Зимой 1905 года питерские рабочие тоже уповали на милость царя.

В «Капитанской дочке» Александр Пушкин назвал русский бунт «бессмысленным и беспощадным». 200 лет спустя от беспощадности не осталось и следа, а бессмысленность стала вопиющей, пишут «Открытые медиа».

Доведенные до отчаяния, ощущающие свое полное бесправие люди труда машут рукой и говорят, что «все равно ничего не изменишь». Единственным действенным способом повлиять на ситуацию воспринимается «челобитная царю» — обращение к Путину на «Прямой линии» или через видеозапись. Мрачной зимой 1905 года питерские рабочие тоже уповали на милость царя и шли жаловаться на «плохих бояр». А закончилось все Кровавым воскресеньем. Что было дальше — рассказывать не надо