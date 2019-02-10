Лукашенко сказал Домрачевой и Скардино возвращаться в биатлон 11 10.02.2019, 20:09

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Дарья Домрачева

Диктатор считает выступление биатлонистов в 2018 году позором.

Лукашенко считает, что Дарье Домрачевой и Надежде Скардино надо возвращаться в спорт. Об этом он сказал журналистам во время спортивного праздника "Минская лыжня", который проходит на лыжероллерной трассе в Веснянке, передает БелТА.

Отвечая на вопрос о создании в Беларуси хорошего производства лыж, Лукашенко отметил, что для спортсменов высокого уровня не пожалеют средств и на лучшую мировую экипировку.

"Мы им купим и тысячи пар, и выберем лучшие. Главное, чтобы они бегали. И винтовки им дадим, пулеметы и гранатомет... Что угодно. Только чтобы они занимались и бегали, и не позорили страну, как наши биатлонисты выступают в этом году. Это позор. Такого позора еще не было",— сказал Лукашенко.

Также он добавил: "Ну, я и сказал Даше и Наде — надо возвращаться назад".