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Видеофакт: В Белфасте шимпанзе смастерили лестницу и сбежали из вольера

  • 10.02.2019, 20:42
  • 1,373

Видео побега стало очень популярным в Сети.

Несколько шимпанзе сбежали из вольера зоопарка в Белфасте, используя в качестве лестницы ветку, которую они отломили от дерева. В администрации зоопарка предположили, что ветка была повреждена сильным ветром, поэтому обезьяны смогли ее сломать, пишет «Медуза».

Одна из обезьян прогулялась по дорожке, где ходят посетители. Остальные сидели на стене вольера.

Представитель зоопарка рассказал, что в итоге шимпанзе повели себя довольно трусливо и вскоре после побега сами вернулись в вольер.


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