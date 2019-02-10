Как игрок БАТЭ осчастливил ребенка 10.02.2019, 20:38

Евгений Яблонский

Фото fcbate.by

В 2015 году Евгений Яблонский сделал доброе дело.

В 2015-м году БАТЭ пока в последний раз в своей истории вышел в групповой раунд Лиги чемпионов. В соперниках были «Барселона», «Байер» и «Рома». Борисовчане набрали 5 очков и заняли последнее место в группе, пишет «Трибуна».

Особняком для чемпионов стояли матчи с «Барсой». Дома белорусы проиграли 0:2, в гостях – 0:3. Сразу после финального свистка на «Камп Ноу» в объективы камер попал полузащитник БАТЭ Евгений Яблонский, обменивающийся майкой с Неймаром.

Обычная в общем-то история. Футболисты любят менятся майками. Однако почему-то реакция болельщиков была неоднозначная. Белорусы язвили, что все борисовчане поехали играть в футбол, а Яблонский за майкой Неймара. А босс Tribuna.com Максим Березинский даже предположил, что трофей достанется супруге полузащитника – телеведущей Кристине Козел.

На самом деле не ей. Майку бразильца Яблонский вез не себе и не супруге, а ребенку – большущему поклоннику Неймара – по просьбе его отца.

– За несколько дней до матча в Испании, мне позвонил близкий для меня человек и попросил: «Если будет возможность, после игры поменяться майкой с Неймаром». Его сын, подросток, занимался и занимается сейчас футболом и очень любит этого игрока. Бразилец для него кумир. На подобную просьбу отреагировал спокойно. Я хоть сам в детстве и не особо хотел чью-то конкретную майку, но хорошо помню свои ощущения и эмоции, когда мама подарила мне первую форму – майку и шорты «Милана» с фамилией Шевченко на спине. Я тогда занимался в ДЮСШ, играл в нападении и мне было приятно. Тренировался в этой форме очень долго.

Знакомому я ничего не обещал, но сказал, что если получится – сделаю обязательно. Александр Ермакович выпустил меня на весь матч и так совпало, что и Неймар тоже отыграл 90 минут. И когда в момент финального свистка мы оказались рядом, я подошел к нему и попросил майку. Неймар не отказал.

Я особо не готовился к этому моменту и не прокручивал в голове, как буду с ним разговаривать. Не подгадывал специально, чтобы к финальному свистку быть к нему ближе и успеть поменяться первым. Я ведь партнерам ничего не рассказывал. Некоторые уже постфактум узнали, для чего мне эта майка.

И вот так все совпало, что мы оказались рядом, и Неймар легко согласился на обмен. Вернувшись в Минск, передал подарок знакомому, а он своему сыну. Паренек был очень рад подарку. Точно не помню, но, вроде бы, повесил трофей на стенку. А я был рад, что получилось сделать мальчику приятное.

Вообще я не очень часто меняюсь майками. В коллекции есть футболки Тео Уолкота времен «Арсенала» и Жорди Альбы – с испанцем поменялись после первого матча той группы в Борисове. Больше люблю свои футболки оставлять себе, чтобы потом подарить родным, близким или друзьям. Но если вдруг захочется обменяться и есть возможность – никаких проблем. Обмениваешься или прямо на поле, или потом в подтрибунке. Администраторы выносят наши майки, администраторы соперника – их игроков, и ты потом уже выбираешь.

Не могу сказать, что на белорусов у европейцев есть сильный спрос. Хотя футболка Александра Глеба популярна. Насколько знаю, перед игрой с «Челси» Оливье Жиру попросил партнеров, чтобы никто не забирал майку Алекса. И после матча ее ему принесли.