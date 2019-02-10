Жители Луганска рассказали правду о жизни в оккупации 10.02.2019, 20:52

Фото: EPA/UPG

Молодежь из «ЛНР» уезжает в Украину.

Жители Луганска жалуются на низкий уровень жизни на пятом году оккупации. Об этом сегодня liga.net рассказали несколько собеседников на правах анонимности.

"Все очень печально. Люди уезжают, даже те, кто из знакомых раньше вернулся домой. Больше уезжает молодежь. Как думаете куда? Не поверите – чаще в Украину", - отметила местная жительница Марина.

Другой собеседник подчеркнул, что многие разочарованы главарем террористов Леонидом Пасечником.

"Думали, что хоть что-то изменится. А стало только хуже. Работы нет, цены растут, дорог нет, все разворовывают, что еще можно украсть. Никому ничего не нужно", - объяснил он.