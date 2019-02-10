Двое захваченных Россией украинских моряков получили звания лейтенантов
- 10.02.2019, 21:38
Украинские моряки закончили обучение в Одесской морской академии.
Украинские моряки Богдан Головаш и Владислав Костышин, которые в конце прошлого года были задержаны российскими силовиками, получили звания лейтенантов. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе Министерства обороны, сообщает "Гордон".
Оба моряка были курсантами Одесской морской академии, выпуск которой состоялся накануне.
Головаш и Костышин получили первичное офицерское звание "лейтенант" и военно-морские кортики.
Лейтенантские погоны и кортики родителям пленных моряков вручил командующий Военно-морскими силами ВС Украины адмирал Игорь Воронченко.
"Могу заверить, что по возвращению домой наши лейтенанты обязательно станут командирами катеров, и я уверен, они справятся со всеми трудностями", – сказал он.