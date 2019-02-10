Двое захваченных Россией украинских моряков получили звания лейтенантов 10.02.2019, 21:38

Фото: mil.gov.ua

Украинские моряки закончили обучение в Одесской морской академии.

Украинские моряки Богдан Головаш и Владислав Костышин, которые в конце прошлого года были задержаны российскими силовиками, получили звания лейтенантов. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе Министерства обороны, сообщает "Гордон".

Оба моряка были курсантами Одесской морской академии, выпуск которой состоялся накануне.

Головаш и Костышин получили первичное офицерское звание "лейтенант" и военно-морские кортики.

Лейтенантские погоны и кортики родителям пленных моряков вручил командующий Военно-морскими силами ВС Украины адмирал Игорь Воронченко.

"Могу заверить, что по возвращению домой наши лейтенанты обязательно станут командирами катеров, и я уверен, они справятся со всеми трудностями", – сказал он.