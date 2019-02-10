Как наши в гостях обыграли немок в теннис 10.02.2019, 21:47

ФОТО: REUTERS

АРИНА СОБОЛЕНКО (СЛЕВА) И АЛЕКСАНДРА САСНОВИЧ

Белоруски сегодня – полноценные лидеры мирового тенниса.

В прошлом году со счетом 2:3 мы проиграли немкам у себя дома. В этот раз жребий снова свел команды вместе, но уже в немецком Брауншвейге, пишет «Салiдарнасць».

Две страны – два разных подхода к организации. Если в Минске в преддверии матчей Кубка Федерации лица теннисисток «смотрели» с биллбордов, дверей автобусов и колонн ратуши, то Брауншвейг визуально никак не выдавал в себе теннисную мекку этих выходных.

Битва «менталитетов» продолжилась и на самой арене. Посмотреть теннис сюда почему-то не пришли ни солдаты Бундесвера, ни студенты местной Академии физкультуры. Но, возможно, они не успели купить билеты.

В субботу игру посетило 4 400 (!) человек из имеющихся 4 500 мест, в воскресенье – 4 200. Примечательно, что средняя цена за билет составила 65 евро.

Битва тактик

Йенс Герлах, возглавляющий команду соперниц, признавался, что не исключает одиночной игры Вики. В целом, это было одной из ключевых тактических загадок всей встречи – сыграет Вика одиночку или нет.

Тем временем спортивные журналисты пытались просчитать возможные сценарии игры. Говорили, что решение Пучек верное: мол, экс-лидер Азаренко сейчас не в оптимальной психологической форме.

А вот Соболенко, несмотря на возраст, наоборот, сильно прибавила в последние полгода, что совсем не на руку соперницам, самой младшей из которых 28 лет.

В итоге замена все же случилась, но у команды Германии. Во второй игровой день вместо Татьяны Марии против Арины на корт вышла Лаура Зигемунд. И хоть борьба шла за каждый розыгрыш, немка взяла всего два гейма в матче.

«Она играет сейчас чрезвычайно круто, – отметила Зигемунд в послематчевом интервью. – Очень собранно и всегда на шаг впереди. Как Серена. Возможно, если бы с нами была Ангелик Кербер, все могло бы сложиться иначе».

Болельщики в Германии

В фойе пахло сосисками. Болельщики приценивались, толпясь у стеллажей с теннисной атрибутикой, либо стояли в очереди в туалет. Отдельная очередь была на стенд титульного спонсора Volkswagen, где можно было получить фотографию на память.

В какой-то момент даже показалось, что к ним из-за колонны вот-вот выбежит лисенок Лесик, чтобы обняться.

Церемония открытия смотрелась очень зрелищно. Объявляя игроков сборной Беларуси, ведущий на удивление правильно расставил ударения в фамилиях каждой из теннисисток. Как оказалось, эту часть действа накануне усиленно репетировали.

Немецкие болельщики хоть и были в подавляющем большинстве, но своим преимуществом в полной мере не пользовались. Даже наоборот – с восхищением причмокивали после ударов навылет Арины Соболенко.

Здесь тоже был оркестр и флаги, но ощущения излишества не было. Все было как-то к месту и без лишнего напряжения. Чувствовалась атмосфера отдыха.

В какой-то момент из разных концов арены зазвучали знакомые беларускому уху гуделки. По ним и красно-зеленым флагам можно было вычислить соотечественников. Бело-красно-белые флаги здесь тоже встречались.

В гостевой ложе среди спонсоров и чиновников был замечен и бывший вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль (летом 2018 года он приезжал на открытие мемориального комплекса Тростенец.).

Арена в Брауншваге приятно радовала в первую очередь свободой перемещения: здесь редко встречались загородительные сооружения, а после Чижовки-арены, где все сектора ограждены друг от друга, это бросалось в глаза особенно. А еще было видно, кто из беларусской сборной знает слова национального гимна, а кто нет.

Матч-поинт

Соревновательные дни отличались качественным теннисом. Сначала свой матч выиграла Александра Саснович, которую жребий вновь определил играть первой. Но высокий темп во всех смыслах на корте задавала Соболенко. В лучшие моменты ее подача достигала заоблачные 189 км/ч.

Как призналась потом сама Арина, теннисисты делятся на бьющих и бегающих-всевозвращающих. Соболенко – бьющая.

Мощный теннис Арины принес Беларуси две победы и решающее очко во встрече.

После счета 3:0 в нашу пользу болельщики мысленно уже просчитывали, кто станет нашими соперницами в следующем круге – австралийки или американки. (На момент публикации игра соперниц еще не состоялась из-за разницы во времени).

Арина отметила, что хотела бы сыграть дома, т.е. с американками, но место проведения в этом случае определит жребий. Если американки не справятся с австралийками, то теннисисткам из Беларуси придется в середине грунтового сезона лететь на зеленый континент.

И Соболенко, и Азаренко с полной готовностью подтвердили свое желание играть. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко отметила, что для нее матч в Брауншвейге стал дебютным за сборную в Мировой группе.

«Для команды это был очень долгий путь как команды. Я горда, что внесла свой вклад в наше попадание в Мировую группу, но так получилось, что матч в Германии стал первым для меня за команду на такой стадии. Вообще, для меня главная цель – сыграть дома на Кубке Федерации», – отмечала белоруска.

Сразу после победы в паре с Лидией Морозовой теннисистка сделала комплимент напарнице, отметив, что привлечение в сборную парных игроков делает саму команду еще сильнее.

Радует и итоговый комментарий капитана немецкой сборной:

– Возможно мы проиграли сегодня будущим чемпионам Кубка Федерации, – высказался Йенс Герлах. – Но я говорю это не потому, что мы проиграли, а потому что ваша команда очень сильна. Белоруски сегодня – полноценные лидеры мирового тенниса.