Фотофакт: В Минске собрались бородачи из десяти стран мира 10.02.2019, 21:57

Фото: onliner.by

Чтобы попасть в клуб Bearded Villains, надо отрастить бороду длиной минимум 4 сантиметра.

В эти выходные Минск стал на порядок брутальнее. В столицу нашей славной родины прилетели, приехали и, возможно, даже приплыли бородачи из десяти стран мира — от России до США, пишет onliner.by.

Фото: onliner.by

Всего около 50 человек — статные, мужественные и при этом очень эмоциональные. Цель визита — не вскружить минчанкам головы (хотя и это не исключено), а благотворительность: мировое сообщество бородачей под названием Bearded Villains уже давно делает добрые дела. В Минске движение существует полтора года, массовое интернациональное собрание же прошло уже во второй раз.

Фото: onliner.by

Эти парни только называются «Бородатые злодеи», на самом деле они собираются вместе, чтобы собрать деньги на благотворительность и затем оказывать помощь людям и животным. Ну, и разудалые тусовки в новых странах, само собой, никто не отменял.

Фото: onliner.by

— Кроме бороды и желания помогать другим, нас ничего не объединяет. У нас разные профессии, разный возраст и взгляды на какие-то события. Но тем не менее, когда мы собираемся вместе, мы очень рады друг друга видеть и отлично проводим время. В этот раз мы оказываем помощь одному из минских приютов для животных. Собрали $400, хотя планировали больше. Но ничего, значит, на следующий год поставим себе цель — $1000, — объясняет минчанин Николай, который стоит у истоков белорусских Bearded Villains.

Фото: onliner.by

По рассказам Николая, международные бородачи собираются в том или ином городе мира (а представители сообщества есть на каждом континенте, за исключением Антарктиды) практически каждые выходные. И вот одна из незабронированных дат досталась Минску. Парни-иностранцы, которые до этого ни разу не были в Беларуси, остались в восторге от нашей столицы и с удовольствием кричали в телефонную трубку слова о том, что город очень красивый и что они обязательно сюда вернутся.

Фото: onliner.by

Кстати, чтобы стать «злодеем», надо отрастить бороду длиной минимум 4 сантиметра.

— Люди на улицах реагировали на нас по-разному. Некоторые смотрели косо, но большинство улыбались, просили разрешения сфотографироваться с нами и воспринимали все очень позитивно.

Всей командой мы еще заглянули в барбершоп наших друзей, которые в том числе помогали организовывать встречу. Кстати, человек десять постриглись и привели бороду в порядок в Минске, — уточнил Николай.