Фотофакт: В Минске собрались бородачи из десяти стран мира
- 10.02.2019, 21:57
Чтобы попасть в клуб Bearded Villains, надо отрастить бороду длиной минимум 4 сантиметра.
В эти выходные Минск стал на порядок брутальнее. В столицу нашей славной родины прилетели, приехали и, возможно, даже приплыли бородачи из десяти стран мира — от России до США, пишет onliner.by.
Всего около 50 человек — статные, мужественные и при этом очень эмоциональные. Цель визита — не вскружить минчанкам головы (хотя и это не исключено), а благотворительность: мировое сообщество бородачей под названием Bearded Villains уже давно делает добрые дела. В Минске движение существует полтора года, массовое интернациональное собрание же прошло уже во второй раз.
Эти парни только называются «Бородатые злодеи», на самом деле они собираются вместе, чтобы собрать деньги на благотворительность и затем оказывать помощь людям и животным. Ну, и разудалые тусовки в новых странах, само собой, никто не отменял.
— Кроме бороды и желания помогать другим, нас ничего не объединяет. У нас разные профессии, разный возраст и взгляды на какие-то события. Но тем не менее, когда мы собираемся вместе, мы очень рады друг друга видеть и отлично проводим время. В этот раз мы оказываем помощь одному из минских приютов для животных. Собрали $400, хотя планировали больше. Но ничего, значит, на следующий год поставим себе цель — $1000, — объясняет минчанин Николай, который стоит у истоков белорусских Bearded Villains.
По рассказам Николая, международные бородачи собираются в том или ином городе мира (а представители сообщества есть на каждом континенте, за исключением Антарктиды) практически каждые выходные. И вот одна из незабронированных дат досталась Минску. Парни-иностранцы, которые до этого ни разу не были в Беларуси, остались в восторге от нашей столицы и с удовольствием кричали в телефонную трубку слова о том, что город очень красивый и что они обязательно сюда вернутся.
Кстати, чтобы стать «злодеем», надо отрастить бороду длиной минимум 4 сантиметра.
— Люди на улицах реагировали на нас по-разному. Некоторые смотрели косо, но большинство улыбались, просили разрешения сфотографироваться с нами и воспринимали все очень позитивно.
Всей командой мы еще заглянули в барбершоп наших друзей, которые в том числе помогали организовывать встречу. Кстати, человек десять постриглись и привели бороду в порядок в Минске, — уточнил Николай.