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Власти Чехии не исключают возможности размещения военной базы США

  • 10.02.2019, 22:02
Фото: EPA

База может появиться в связи с прекращением действия Договора о РСМД.

Министр обороны Чехии Лубомир Метнар не исключил возможности размещения американской военной базы на территории страны. Появление дополнительного военного контингента США в Европе он связал с возможным прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщает 10 февраля чешская газета Pravo, пишет kasparov.ru.

"Возможно, что после его истечения произойдет ухудшение ситуации.

Не исключаю, что в НАТО могут начаться дебаты",— заявил Метнер в интервью газете, подчеркнув, что пока европейской безопасности ничего не угрожает.

Напомним, в январе палата представителей США приняла законопроект, запрещающий президенту тратить бюджетные средства на выход Соединенных Штатов из НАТО. Документ был принят 357 голосами, против высказались лишь 22 представителя республиканской партии.


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