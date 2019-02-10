Жители российского Пскова вышли на митинг в защиту свободы слова 10.02.2019, 22:43

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Светлана Прокопьева с активистом Сергеем Леонтьевым

Фото: Людмила Савицкая

Поддержать журналистку Светлану Прокопьеву пришли более двухсот человек.

10 февраля в гайд-парке на Четырех углах в Пскове состоялся митинг в защиту журналиста Светланы Прокопьевой и свободы слова в России. Его организовал депутат Псковского областного Собрания от партии "Яблоко" Лев Шлосберг. Поддержать журналиста пришли более двухсот человек, сообщает "Радио Свобода".

– Мы пришли сюда, чтобы защитить гражданина России Светлану Прокопьеву, журналиста, против которой возбуждено уголовное дело за то, что она выполняла свою работу. Мы все чаще сталкиваемся с тем, что люди в нашей стране, особенно сотрудники органов власти и сотрудники органов силовых структур, забывают об основах конституционного строя России. Основой конституционного строя России является свобода.

Свобода слова, свобода массовой информации, свобода мнений, свобода убеждений, свобода митингов. Именно эти права и свободы являются основами конституционного строя России. Мы пришли, чтобы защитить их, – заявил Лев Шлосберг.

На митинге присутствовало более 20 сотрудников правоохранительных структур, в том числе глава УВД Пскова Сергей Сурин. Полицейские снимали крупным планом каждого участника митинга. Тем временем Лев Шлосберг продолжал:

– Господа, единственным источником власти в России является народ, в том числе люди, пришедшие сюда на площадь, чтобы выступить в защиту своих конституционных прав. Ваша обязанность – охранять наши права и свободы. Это ваша главная и, по сути, единственная работа. Вы не являетесь правонарушающими органами.

Вы правоохраняющие органы. Ваша задача – охранять нас. Люди, собравшиеся здесь на площади, это и есть народ – единственный источник власти. Любая попытка возбуждения уголовного дела против базовых свобод человека – это покушение на основы конституционного строя России. Это тягчайшее уголовное преступление, – подчеркнул политик.

В завершение митинга, после выступлений многих участников митинга, к собравшимся обратилась Светлана Прокопьева. Ответственность за то, что Россия за 30 лет так и не стала демократией, она возложила, в частности, на коллег по цеху, которые, по ее словам, изменили своей профессии. Прокопьева говорила лживых ведущих федеральных телеканалов, трусливых корреспондентах, не способных задавать острые вопросы чиновникам, беспринципных медиаменеджерах, готовых снять любой проблемный материал и опубликовать любую "заказуху" по требованию учредителя.

- Отсутствие честных открытых дискуссий по актуальным проблемам, давление только одного мнения, запрет на высказывание иных точек зрения – все это кирпичики в стенах нашей общей тюрьмы, – сказала Светлана Прокопьева.