Виктория Азаренко: Мы собираем игру по крупицам 2 11.02.2019, 8:15

Фото: tvp.pl

Теннисистка рассказала о видении своей карьеры.

Экс первая ракетка мира Виктория Азаренко провела неделю в составе сборной и в воскресенье помогла команде одержать победу в парном поединке матча Кубка Федерации против Германии. Для Вики он стал первым в Мировой группе, и пока она его не сыграла, сильно не откровенничала с журналистами. На пресс-конференции Вика практически в одиночку подвела итоги противостояния с немками, а затем эксклюзивно поговорила с tut.by.

«Нравится, что в нашей команде есть девушки, которые не заставляют меня делать все самой»

Поднявшись на подиум для выступающих в зале для пресс-конференций, Вика стала проверять таблички с именами спикеров. Ее, самую титулованную участницу матча Германия — Беларусь, организаторы посадили между Татьяной Пучек, капитаном нашей команды, и Лидией Морозовой. Им следовало резюмировать парный поединок и матч в целом.

— Ага, посерединке, — отметила Вика.

— Будешь как обычно за всех отдуваться, — пошутила Татьяна.

— Ну, наверное.

— Привыкла ведь, да? — добавила Пучек.

Сперва прозвучали вопросы на английском языке.

— Вика, как вы находите свою роль в команде?

— В командном виде спорта роль не так важна. Важно лишь то, что лучше для команды, и в таком ключе нужно рассуждать в любой день. Наша сборная добилась серьезного роста. Горжусь, что причастна к этому. Татьяна сейчас капитан, а я еще помню те времена, когда мы играли вместе. С тех пор мы прошли длинный путь, чтобы принимать участие в решающей стадии Кубка Федерации. Мне действительно приятно видеть, на каком уровне сейчас находится белорусский теннис. Надеюсь, что этот тренд продолжится. У нас есть еще молодые игроки. Мы берем их с собой на турниры (в Брауншвейг со сборной ездила Юлия Готовко. — Прим.ред.), чтобы посмотрели, как это работает и, возможно, cпросили совета у опытных игроков.

— Если бы в этом была необходимость, играли ли бы вы сегодня одиночный поединок или нет? Возможно, то, что вы находились на скамейке, сильно било по вашему эго?

— Всем людям свойственен эгоизм. Конечно, я не рассматриваю себя, как игрока для пары… Была готова сыграть одиночную встречу. Я была номинирована. Я готова играть в любой момент, когда команда попросит меня об этом. Моя роль, роль лидера команды, несильно изменилась ввиду большого опыта в Кубке Федерации. И мне нравится, что в нашей команде есть девушки, которые не заставляют меня делать все самой. Какое-то время назад дела обстояли именно так. Это тяжело. А с таким ростом, как у нашей команды, нам под силу решать большие задачи.

— А как вы оцениваете шансы Беларуси выиграть Кубок Федерации? Вопрос для Вики и Татьяны.

— Я бы сказала, что важно не забегать сильно наперед, а идти от матча к матчу. В розыгрыше турнира много прекрасных команд. Случается, что фавориты проигрывают. В 2017 году мы были очень близки к титулу. У нас есть возможности, есть потенциал. Нужно оставаться мотивированными, голодными до побед.

— Виктория сказала практически все на этот счет, — добавила Татьяна. — Победа в Кубке Федерации — наша цель. Мы проверили себя на уровне финала два года назад. Хотелось бы повторить. Попробуем сделать это.

Далее пошли вопросы на русском языке. И снова практически все в адрес Виктории.

— Является ли для вас мотивацией в развитии собственной игры скорый полуфинал Кубка Федерации?

— Конечно, здорово выступать в полуфинале. Для меня это честь. Такое случится со мной в первый раз. Да и вообще, сегодня состоялся мой первый матч в Мировой группе Кубка Федерации. Я проделала большую дорогу, чтобы попасть сюда, и наконец-то сыграла сама. Сейчас чувствуется большой интерес к нашей команде. Это немного другая стадия, чем то, где мы играли три года назад. И весь этот путь мы прошли с потом и кровью. Очень рада, что у нас будет еще один шанс побороться за Кубок Федерации. Надеюсь сыграть дома. Для меня, наверное, сыграть в Беларуси еще раз — главная цель.

— Одним из самых захватывающих моментов матча с Германией наряду с победами наших девушек была ваша тренировка с Ариной Соболенко во второй игровой день. Какой она получилась?

— Не думаю, что можно сделать какие-то большие выводы по разминке перед матчем. Но мне было очень приятно поиграть с Ариной. Я очень рада ее результатам, тому, насколько она прибавила. Меня это подстегивает, придает мотивации играть и тренироваться. Рада, что мы выиграли без всяких «качелей», что иногда бывает. Конечно, хотелось, сыграть и одиночку. У нас еще будет полуфинал. Надеюсь, у меня будет шанс провести одиночный поединок.

Хочу добавить, что для нас с Лидией очень важно было сыграть парную встречу — на будущее, ведь вместе мы никогда ранее не играли. Хоть поединок и не был таким важным по общему счету в матче, но лично для нас, думаю, он имел значение.

— Ваш вклад в успехи команды в 2015 и 2016 годах велик. В 2015-м, помнится, вы прибыли в сборную в тяжелый момент — после расставания с тренером Сэмом Сьюмиком. Матчи за нацкоманду добавили вам позитива, и дальше дела пошли лучше. А как вы провели эту неделю в команде?

— Мне всегда приятно находиться здесь: приятно пообщаться с девочками, с капитаном, получить хорошую энергетику. Конечно, позитивные эмоции от победы есть. Мы уже думаем, с кем мы будем играть в полуфинале. В любом случае, это должно быть очень интересно.

— Какие ваши предпочтения — сыграть с США или с Австралией в полуфинале? И планируете ли вы принять участие в этом матче?

— Планирую. Думаю, обе команды интересны по-своему. Хотелось бы взять реванш у Соединенных Штатов.

— За поражение в финале Кубка Федерации 2017 года или за разгром 0:5 в 2012-м?

— Я тогда, в 2012-м, не играла… Ни разу с ними не играла, получается. Хотелось бы однажды все-таки посоперничать. Тем более, что сейчас у нашей команды больше шансов победить США, чем было тогда. Финал 2017 года получился зрелищным. Было бы здорово повторить, но уже в нашу пользу.

У США большой резерв, неизвестно, кто будет играть. С командой Австралии мы еще не встречались, поэтому, возможно, проведем матч дома.

— Какие ваши планы в туре?

— Сыграть в Акапулько, Индиан-Уэллсе, Майами и Монтеррее.

— После второй победы Арина сказала, что планирует отметить победу за поеданием бургера. Такая шутка была…

— Не думаю, что это была шутка.

— Так как же вы расслабитесь?

— Мне будет приятно провести вечер за командным ужином. Затем мы все разъедемся по своим делам до следующего сбора. Думаю, ужин получится веселым. Мы поиграем в игры, как на официальном ужине перед матчем… Про бургер — не знаю! Посмотрим меню.

— А что за игры?

— Есть такая игра, когда нужно уложиться в пять секунд и назвать три каких-нибудь вещи в ответ на вопрос. У многих после двух ответов «замерзает» мозг.

— Вопрос для Лидии. Вы специализируетесь на игре в парном разряде. В то же время Вика — олимпийская чемпионка в миксте, победительница «Ролан Гаррос» и открытого чемпионата США в миксте, а еще имеет шесть титулов в парном женском разряде. Кто в вашей связке с Викой был лидирующим звеном, а кто — ассистировал партнеру?

— Не могу сказать, что у нас было чувство, что кто-то перетягивает на себя одеяло в тактическом или эмоциональном плане. Мы помогали друг другу в решающие моменты. Если я в чем-то сомневалась, то спрашивала у нее: «Как ты думаешь, куда сейчас лучше подать?» Старалась делать все, что от меня зависит, для напарника, для команды. Результат сам за себя говорит.

— Мне хотелось бы отметить, что Лида начала нетрадиционный подход для Беларуси, — развила тему Вика. — Я говорю это всерьез! Надеюсь, что в будущем игроки, у которых, может быть, не так хорошо получается играть в одиночном разряде, будут стараться проявлять себя в паре. На Олимпийских играх и в Кубке Федерации парные игроки нужны.

«Я не пытаюсь вернуться на былой уровень. Это было бы самой большой ошибкой»

После пресс-конференции Вика согласилась дать эксклюзивное интервью tut.by, в котором мы поговорили о ее предсезонной подготовке, проигрышах и переживаниях на этот счет, намерении выйти на принципиально новый уровень и материнстве. Кроме того, впервые в общении Вики с журналистами прозвучал вопрос о судебной тяжбе с бывшим бойфрендом Билли Маккигом за право опеки над сыном.

— Видел ролик на YouTube о вашей предсезонной подготовке. Это эксклюзивные кадры. А что насчет YouTube-канала? Он ваш официально?

— Да.

— Сами занимаетесь каналом?

— Конечно же, сама себя не снимаю. Мне помогают. Это делает друг.

— Ваген, друг детства?

— Да. Думаю, болельщикам было интересно увидеть закулисные моменты. Мне приятно показать свою работу, показать себя с другой стороны — отличной от той, что все видят, когда я на корте.

— Как в этом видео оказались цитаты с мотивирующими цитатами от Уилла Смита?

— Это все заслуга Вагена. Мы друг друга мотивируем, а услышать от другого человека теплые слова, как в этом видео, всегда здорово. И музыка, и эти слова сделали видео насыщенным, драматичным.

— Расскажите про вашу предсезонную подготовку. Она прошла в Академии IMG, верно?

— Во Флориде, да. Я провела очень хорошую предсезонку. Много тренировалась. Очень довольна той работой, которую проделала. Сейчас тяжело судить о ней, потому что нет яркого результата. В то же время много примеров, когда в нужный момент тяжелая работа приносит плоды. Взять Наоми Осаку. В прошлом году она сыграла хорошо один турнир, потом шесть или семь месяцев не было абсолютно никаких результатов. А затем…

— …выиграла два турнира серии «Большого шлема» подряд. Вы, кстати, поддерживаете связь с Сашей Бажиным, тренером Осаки и вашим бывшим спарринг-партнером?

— Мы видим друг друга на турнирах, разумеется.

— А когда вы сотрудничали с ним, видели ли в нем потенциал, чтобы стать тренером?

— Для меня — нет.

— Можете расшифровать?

— У него была своя роль в моей команде.

— Ваша команда в сезонах 2015 и 2016 годов была прекрасной. Вы выиграли три титула — в Брисбене, Индиан-Уэллсе и Майами. Слышал, что тогда тренер Вим Фиссетт согласился сопровождать вас только на турнирах, так как у него родился ребенок.

— Откуда вы взяли такую информацию?

— В Сети. Это то, что было нам доступно.

— Это неправда. Так что эту тему можно даже не развивать.

— Хорошо, а на каких условиях вы договорились сейчас. Как удалось привлечь Фиссетта в команду во второй раз?

— У меня с Вимом всегда были очень хорошие отношения. После того как у меня родился ребенок, мы все равно общались. На определенном этапе я почувствовала, что мне нужен человек, которому я доверяю и с которым мне комфортно. Такой человек, который разбирается в теннисе, вот. Мы с Вимом поговорили и решили работать снова. Вим подходит мне, как тренер, особенно в теперешний момент. Я поменяла за последнее время несколько тренеров, хотя не люблю такое.

— Судя по видео на YouTube о подготовке к сезону и вашим матчам, вы двигаетесь на корте отлично, хорошо видите площадку, но вашей игре не хватает тонких настроек. Как решить проблему? Играть как можно больше и неважно где, неважно с кем?

— Как я говорила, есть много работы, которой люди не видят. Изо дня в день мы собираем игру по крупицам, выстраиваем ее из маленьких фрагментов, чтобы построить высокую гору. Должен прийти результат. Считаю, что зимой я заложила хороший фундамент — прежде всего, в плане физической подготовки. Дальше нужно собирать крупицы. Всегда хочется всего быстро и сразу. Я тоже так воспринимаю ситуацию. Но иногда жизнь заставялет нас проходить путь другими способами. Многому учусь.

— Болельщики переживают: Вика — всё, или она еще вернется на прежний уровень. Как вы их успокоите?

— Мне не стоит этого делать. Хотелось бы, чтобы болельщики поддерживали меня в любой ситуации. Когда все хорошо, очень легко за кого-то болеть, а когда случаются какие-то неприятности или поражения… Я не пытаюсь вернуться на былой уровень. Это было бы самой большой ошибкой. Я стараюсь выйти на новый уровень. Мне сейчас не 22 года, у меня сейчас другое понимание мира.

— Через какие качества можно выйти на новый уровень тенниса?

— Теннис стал более силовым и более атлетичным, чем это было раньше. При этом наметилась интересная тенденция: много нестабильных игроков, которые в любой момент могут показать теннис очень высокого уровня. Потом у них опять нет результатов. Когда против тебя настраиваются так, чтобы провести свой лучший матч… Я смотрела последующие игры Лауры Зигемунд, с которой провела поединок в Мельбурне. Было любопытно отметить разницу между тем, как она играла со мной и с другими теннисистками. Уровень разный. В этом, в частности, состоит момент непредсказумости в женском теннисе.

— Как вы боретесь с тем настроением, которое, нет-нет, настигает: уныние и переживания из-за поражений?

— Бывает нелегко. Но нужно двигаться вперед. Если оглядываться назад и сдаваться — это самый легкий путь. Я в своей жизни никогда не сдаюсь. Это одно из моих сильных качеств, как игрока и как человека. Буду боротся дальше. Буду делать все возможное, пока мне не станет это неинтересно.

— Что вам помогает справиться с трудностями? Психологическая помощь, забота ближнего окружения, материнство?

— Все вместе. Нет волшебной палочки, которая бы поправила положение. Изо дня в день нужно находить эмоции, позитив для того, чтобы двигаться дальше. Чтобы вставать, когда не хочется. А когда не получается, пробовать еще. Сложная каждодневная работа. Невидимая, как я говорила раньше. То, как люди справляются с трудностями, говорит об их силе.

— Кажется, в Новой Зеландии ваш сын Лео впервые увидел снег.

— Нет, Лео был в Беларуси зимой, видел снег, просто он… Был еще маленьким, чтобы понимать, что вокруг снег. В Новой Зеландии мы побывали в океанариуме, видели пингвинов. Там как раз лежал снег.

— Опишите свой самый счастливый день, как матери, — только не день рождения сына.

— Абсолютно невозможно выделить один день. С Лео каждый день, каким бы он ни был, лучший. Лео — очень вежливый, нежный, приятный ребенок. Он очень любит свою маму. Когда разговариваю с ним по FaceTime, он очень мило говорит Mommy. Он говорит вместе сразу два слова — «милая мама». Когда слышу, как он обращается ко мне, расплываюсь в улыбке.

— Вика, есть деликатный вопрос. Не захотите отвечать — нет проблем. Это длится уже около двух лет (спор с бывшим бойфрендом). Есть ли представление, когда это может закончится?

— Я бы не хотела об этом говорить. Это мое личное. Давайте не будем, ладно?