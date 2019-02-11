Видеофакт: Брестчане с детьми проводят шествие по городу 4 11.02.2019, 8:42

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Акции против аккумуляторного завода приобретают новый формат.

В Бресте 10 февраля прошло традиционное воскресное кормление голубей в знак протеста против строительства рядом с городом аккумуляторного завода. По данным правозащитника Владимира Величкина, на него вышли около 200 человек, сообщает «Брестская газета».

Впервые за год протеста после кормления голубей люди не разошлись по домам, а прошли по улице Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь», где какое-то время слушали выступление уличного музыканта. Потом по просьбе собравшихся он включил кавер на песню «Жить», который считается гимном протестного движения.

Напомним, 4 марта 2018 года в Бресте впервые состоялось кормление голубей в знак протеста против строительства завода.

С тех пор такие молчаливые акции проходят на площади Ленина каждое воскресенье. В разное время на них приходило от 20 до до более 250 человек.

Несмотря на многочисленные заявки на проведение митингов, пикетов и демонстраций брестчанам и жителям района разрешили собраться и протестовать лишь однажды – митинг «Брестчанки против свинца» прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек.

Еженедельные акции по кормлению голубей проходят под пристальным вниманием милиции. Неоднократно их участников задерживали и привлекали к административной ответственности. Доходило и до вмешательства ОМОНа.