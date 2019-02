«Грэмми»: лучшей песней года стала This Is America 2 11.02.2019, 8:59

Фото: EPA

Ее исполнитель Childish Gambino отказался от участия в церемонии.

Композиция This Is America в исполнении Childish Gambino (сценический псевдоним американского музыканта Дональда Гловера) признана лучшей песней года на церемонии "Грэмми", сообщает ВВС.

Церемония награждения победителей прошла в воскресенье в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center в Лос-Анджелесе.

Сам Гловер ранее отказался от предложения выступить на церемонии и не пришел на вручение награды. В итоге статуэтку вручили авторам песни - шведскому композитору Людвигу Геренсену и хип-хоп исполнителю Джеффри Ламару Уильямсу (Young Thug).

This Is America также завоевала "Грэмми" в категории "Лучшая запись года", "Лучшее музыкальное видео" и "Лучшее рэп/снаг-исполнение".

На награду в категории "Лучшая песня года" претендовали также композиции In My Blood канадца Шона Мендеса, The Middle германского музыканта российского происхождения Zedd, All The Stars Кендрика Ламара, Boo'd Up британской исполнительницы Эллы Мэй, God's Plan канадского рэпера Дрейка, а также The Joke американки Брэнди Карлайл и песня Shallow в исполнении Леди Гаги и Брэдли Купера.

Статуэтку в номинации "Лучший новый артист" получила британская певица косовского происхождения Дуа Липа.

Фото: GETTY IMAGES

Американская кантри-исполнительница Кейси Масгрейвс получила "Грэмми" за "Альбом года" - Golden Hour.