Перешедший на сторону Гуаидо полковник: 90% военных недовольны Мадуро 2 11.02.2019, 9:10

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Фото: semana.com

Рубен Пас Хименес выступил с видеообращением.

Еще один венесуэльский офицер отказал диктатору в легитимности.

В Венесуэле еще один высокопоставленный военный перешел на сторону главы парламента Хуана Гуаидо, отказав в легитимности Николасу Мадуро, сообщает Радио Свобода.

"Девяносто процентов нас – военнослужащих – недовольны", – заявил полковник Рубен Пас Хименес в видеообращении. По его словам, армию используют для того, чтобы Мадуро удержался у власти. Кроме того, полковник, который является военным врачом, призвал армию не выполнять приказ Мадуро и открыть доступ в страну гуманитарной помощи, которая доставляется из США в соседнюю Колумбию. Сейчас ее не пропускают через границу.

Ранее генерал ВВС Франсиско Янес также признал Гуаидо действующим президентом.

Соединенные Штаты, которые, как и ряд стран Латинской Америки и Европы, признали Гуаидо, поддерживают прямые связи с военными Венесуэлы, убеждая их отказаться от поддержки Николаса Мадуро. Об этом заявил представитель Белого дома, сообщило в пятницу информационное агентство Reuters.

Гуаидо провозгласил себя временным президентом 23 января.