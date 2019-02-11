Перешедший на сторону Гуаидо полковник: 90% военных недовольны Мадуро

Перешедший на сторону Гуаидо полковник: 90% военных недовольны Мадуро2
- 11.02.2019, 9:10
- 2,063
Рубен Пас Хименес выступил с видеообращением.
Еще один венесуэльский офицер отказал диктатору в легитимности.
В Венесуэле еще один высокопоставленный военный перешел на сторону главы парламента Хуана Гуаидо, отказав в легитимности Николасу Мадуро, сообщает Радио Свобода.
"Девяносто процентов нас – военнослужащих – недовольны", – заявил полковник Рубен Пас Хименес в видеообращении. По его словам, армию используют для того, чтобы Мадуро удержался у власти. Кроме того, полковник, который является военным врачом, призвал армию не выполнять приказ Мадуро и открыть доступ в страну гуманитарной помощи, которая доставляется из США в соседнюю Колумбию. Сейчас ее не пропускают через границу.
Ранее генерал ВВС Франсиско Янес также признал Гуаидо действующим президентом.
Соединенные Штаты, которые, как и ряд стран Латинской Америки и Европы, признали Гуаидо, поддерживают прямые связи с военными Венесуэлы, убеждая их отказаться от поддержки Николаса Мадуро. Об этом заявил представитель Белого дома, сообщило в пятницу информационное агентство Reuters.
Гуаидо провозгласил себя временным президентом 23 января.