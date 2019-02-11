Экономист: Зарплаты в Беларуси упали в два раза 14 11.02.2019, 9:43

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Карикатура: Руслан Валитов

Белорусы снова достают валюту из «заначки».

Вот уже три года белорусы «потрошат» свои заначки: сдают валюты в обменники больше, чем покупают. По данным Нацбанка, в январе 2019 года белорусы сдали в обменники 562,9 млн долларов, сообщает «Завтра твоей страны».

Всего за 2018 год белорусы продали банкам 1,738 млрд долларов.

— Последние три года за редкими исключениями (как правило, в декабре, когда люди получают большую зарплату) преобладала чистая продажа валюты, т. е. превышение продажи валюты над ее покупкой, — объясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — В валютном эквиваленте с конца 2014 года средняя зарплата упала в 2 раза. Чтобы при таком снижении зарплаты не начать в 2 раза меньше есть, люди активно стали использовать свои валютные заначки для поддержания уровня жизни.

В интервью Charter97.org экономист Лев Марголин отметил, что реальная зарплата в Беларуси сейчас –даже ниже «минималки» ($152 а месяц).

«Главный ужас положения даже не в том, что у нас «минималка» всего 330 рублей и это меньше, чем в соседних странах, а в том, что во многих населенных пунктах, особенно районных центрах, поселках люди не имеют возможности получить даже этот мизер.

Они получают 150-200 рублей. Работодатели очень легко обходят ограничение. Хотя, казалось бы, по закону никому нельзя платить меньше, чем минимальная зарплата. Людей просто переводят на 0,5 ставки, на 2/3 ставки, то есть на столько, насколько у работодателя есть средств. Если есть возможность платить на 2/3, значит человек получит 220 рублей ($110) на законных основаниях, если нет, то 165 рублей - переведут на полставки», - отметил экономист.

Представитель Белорусского Национального Конгресса в Гомеле Алесь Евсеенко в интервью Charter97.org заявил, что реальная зарплата в населенных пунктах Гомельской области – около $100 в эквиваленте, и только в самом Гомеле она немного выше, при условии, что вообще получится найти работу.

В течение января сайт Charter97.org публиковал информацию о реальных заработках белорусов. Называемые людьми цифры разительно отличаются от официальной статистики.

Так, активист из Орши Роман Кузьменков утверждает, что зарплаты в крупном промышленном райцентре «как заколдованные, крутятся вокруг цифры в 400 рублей».

Бывший рабочий «Белшины», уехавший на заработки за границу, утверждает, что предлагаемая в Беларуси зарплата является унизительной для «мужика с головой и руками».

Но даже и такую зарплату не всюду выдают деньгами. Например, на известной гомельской трикотажной фабрике «8 марта» часть получки регулярно выдают продукцией: чулками, носками и нижним бельем.