«Я уже не клоун в 55 лет бегать, кланяться: «Пожалуйста, вступите в БРСМ» 10 11.02.2019, 9:58

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Появились новые аудиозаписи того, как белорусских подростков заманивают в «лукамол».

В редакцию «Салідарнасці» попали аудиозаписи, сделанные в одной из белорусских школ за пределами Минска. На днях в класс пришла педагог, которая уговаривала 10-классников вступить в БРСМ.

Голоса детей и номер школы по просьбе авторов аудио журналисты удалили при монтаже ради безопасности детей.

Издание приводит фрагменты выступления педагога и вопросы, которые задавали ей школьники.

— Сейчас вы уже в 10-м классе. В 11-м классе мы уже не принимаем в БРСМ. Некоторые в 11 классе начинают, как говорится, задумываться: для поступления мне надо, для того, чтобы заселиться в общежитие надо было бы.

«Я сама заплачу рубль — членские взносы»

— Объясняю математически. Если вы сейчас вступаете в БРСМ, вот сегодня берете заявление, вам скидка — я сама заплачу рубль — членские взносы. То есть вы начнете оплату взносов только со следующего года. В итоге вы заплатите членских взносов всего лишь два рубля. Для кого это такая неимоверная сумма? Ни для кого, да? Не о чем говорить.

Стоимость молодежного билета остается во все времена пока 5 рублей. Возможно, будет подорожание. Сейчас членские билеты не просто карточка — запаянный кусочек картона, а вот такие карточки — как банковские. Они с магнитной полосой. Этот билет является еще и скидочной картой во многих крупных магазинах Минска, туристических агентствах и много-много где еще. Обо всем об этом посмотрите, погуглите «молодежный билет БРСМ». Там есть информация, где можно получить по этому билету скидки.

АУДИО

«Вот эта маленькая карточка — проходной билет в общежитие»

— Какие еще преимущества? Я уже говорила о том, что немножечко бонус при поступлении, немножечко для того, чтобы получить общежитие. Если в школе вас не разделяем, вы член БРСМ или просто учащийся, то в институте это разделение присутствует.

Например, все члены команды КВН, независимо от выступления, будут заселены в общежитие. Заманчиво? Заманчиво. Идем: «Я хочу поучаствовать в КВН». А вы являетесь членом БРСМ? Нет, не являетесь. Извините, КВН проводится только среди членов БРСМ. Все, вот эта маленькая карточка — проходной билет в общежитие. А помощь родителям значительная, правда?

Еще раз повторяю, пять рублей вот этот билет. Рубль — взносы я за вас плачу сама. Это разовая акция. Я буду приходить, конечно, к вам еще, может быть, к маю.

«Между школами города проводятся социалистические соревнования. Не слышали про такое?»

— И классного руководителя, и меня, и директора наказывают, и даже рублем.

— И это добровольное вступление в БРСМ, называется, когда наказывают кого-то? — спросил один из школьников.

— Понимаешь ли, дело в том, что как бы мы ни хотели, мы зависимы, все зависимы — на всей планете даже.

...Между школами города проводятся социалистические соревнования. Не слышали про такое? Критериями плюс является, если есть олимпиадники, победители различных олимпиад разного уровня, победители конкурсов, члены БРСМ и БРПО (Белорусская республиканская пионерская организация — прим. С) — количество их процентное от учащихся школ и так далее. Минусом являются противоправные действия учащихся, то есть преступления, правонарушения.

...Если школа замечательно выглядит по сбору макулатуры, по металлолому даже директор умудряется выполнять план, экскурсионные какие-то вопросы, конкурсы творческие у нас неплохо получаются, то что касается членства в БРСМ, меньше 30 процентов, а это тянет очень-очень минус.

АУДИО

«Я стою, как девочка, перед директором»

— Я же, наверное, не клоун, простите, в 55 лет бегать, как девочка, кланяться: «Ну, пожалуйста, вступите! Я со своего кармана заплачу 20, 30 рублей, только вступите в БРСМ». Ну, наверное, не просто так, правда?

И теперь скажи, пожалуйста, кто из нас с тобой в лучшей ситуации? Я стою, как девочка, перед директором, вот так вот: «Извините, пожалуйста, я не знаю, что мне сделать, чтобы членов БРСМ увеличилось количество». Классная руководительница на ковре среди других классных руководителей точно так же стоит: «Извините, пожалуйста, но мои дети не хотят». А директору просто-напросто выговор и лишение премии. Вот, цепочка маленькая, и никуда мы от этого не денемся. Поэтому я не заставляю тебя, я из своих карманов забираю деньги. Я просто тебе объясняю ситуацию и прошу тебя. Если можешь — вступи, нет — ну...

АУДИО

— Я прекрасно понимаю всю эту ситуацию, — говорит школьник. — Я вас не виню, что вы к нам приходите. Просто за БРСМ какой-то начинают...

— Все дело в том, ребята, что жизнь вообще несправедливая штука. Парадоксально.

Школа, которая занимается православием.... Я позволю себе, как говорится, о Боге говорить. Многие говорят о том, что Бог несправедлив, оттого, что дети маленькие — они безвинные — умирают. За что их Бог наказал?

Объясняют обычно таким образом. Простите, но никто не знает, что из него вырастет. Есть притча такая. У одной матери маленький ребенок очень сильно болел. Она очень сильно молилась перед иконами святых, чтобы Бог оставил ему жизнь. Ребенок поправился. Чудом, но поправился, хотя не давалось ни одного шанса. Он вырос здоровым крепким парнем и убил свою мать. Где справедливость? Я объяснила тебе?

Как видим, в школах Беларуси продолжают оказывать давление на детей, чтобы принудить их вступить в БРСМ. В октябре прошлого года ученик минской гимназии № 31 снял из-под парты видео из класса. На записи заместитель директора по воспитательной работе кричала на детей, угрожала им и заставляла вступать в организацию. Министерство образования было шокировано опубликованной записью.

— Ніхто нікога нікуды не заганяе, мы ў шоку, што настаўніца выкарыстоўвае такія мэтады, — заявила Радыё Свабода пресс-секретарь министерства Людмила Высоцкая.

Позже Минобразования отказалось проводить расследование ситуации, сославшись на то, что содержание ролика «вызывает много вопросов».