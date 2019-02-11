Лунатики 9 Григорий Явлинский

11.02.2019, 10:10

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Путин с Рогозиным базу на Луне собрались строить.

Москва, Кремль. Президент России беседует с гендиректором «Роскосмоса» Рогозиным (репортаж «Вести-24»).

РОГОЗИН: Уже выбран облик ракеты… Испытания в 2022 году…

ПРЕЗИДЕНТ: Для лунной программы?

РОГОЗИН: Да, совершенно точно.

ВЕСТИ: Лунный проект рассчитан до 2040 года, и на повестке Совета по космосу это главная тема. Ее итогом должно стать строительство на Луне полноценной посещаемой базы.

Новости Саратова. За последний год более двадцати раз сообщалось о канализационном коллапсе в городе: заполненных фекалиями подвалах домов, канализационных потоках, текущих по улицам. «За 8 дней на сетях водоснабжения произошло 86 аварий» – новость от 9 января этого года. «В одном из районов города Саратова из-за прорыва канализации образовалось фекальное озеро», – сообщают местные СМИ 17 января. Саратову более 400 лет, в городе проживает около миллиона человек. Канализацией в Саратовской области не оборудовано 28,3% жилищного фонда, в том числе централизованной – 43,6%; водопроводом – 21%, в том числе централизованным – 31,1%; отоплением – 40%; горячим водоснабжением – 42,8%; душем – 60,6%.

Примерно такая же ситуация по всей России за пределами Москвы. В российских городах в 38% жилищного фонда нет газа, в 23% нет горячей воды, в 16% – канализации, в 14% – водопровода, в 22% – душа. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, – 44% (это 163 тыс. км, четыре земных экватора). 28,9% тепловых сетей по стране нуждаются в замене (суммарная протяженность аварийных теплосетей в России достигает почти 50 тыс. км, это в два с лишним раза больше, чем было в 1995 году). Уровень газификации Дальнего Востока и Восточной Сибири не выше 7%. В сельском жилищном фонде все показатели в три раза хуже.

В среднем по России на одного человека приходится 25 кв. м жилья. Это существенно меньше, чем в других странах Европы, где на одного человека в среднем приходится 40 кв. м жилья. В США и Канаде эта цифра составляет 70 кв. м на человека. Даже в густонаселенном Китае этот показатель выше – 27 кв. м. При этом без базовых удобств в доме (например, без туалета) продолжают жить 13,8% россиян. По этому показателю из включенных в рейтинг ОЭСР стран Россия – на предпоследнем месте, хуже только ЮАР. Даже в Бразилии без канализации в доме живет только 6,7%. Однако доблестный Росстат считает обеспеченность удобствами иначе, чем в считают в мире – не по количеству людей, а по числу квадратных метров с водопроводом, канализацией и т. п. Но даже по российской статистике выходит, что в среднем по стране удобствами обеспечено только 66% жилья.

А Путин с Рогозиным базу на Луне собрались строить. Какой Саратов?! Какая канализация?! Говорят, что будут готовиться к высадке на Луну, потому что «в нынешней обстановке, когда международное сотрудничество в космосе прямо зависит от геополитики, важно выбрать верную стратегию». Кроме того, Рогозин доложил о разработке ракеты «Сармат», от которой, по оценкам создателей, американцы не смогут защититься «еще 40 лет». Не знаю насчет страшной угрозы «беспомощным» американцам, но у нас на всех этих разработках точно разворуют денег на 40 лет вперед. Вот уж действительно – лунная стратегия!

Развернутую властями губительную для экономики страны гонку вооружений прикрывают лунными проектами. Настоящие лунатики! При этом в Кремле подчеркивают, что все ограничится «рамками имеющихся бюджетных назначений». Это, конечно, не более реальная сказка, чем лунная программа, но зато более опасная. Кстати, лунатики часто плохо кончают, на выходе из дома путая дверь с окном.

Григорий Явлинский