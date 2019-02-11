Сотрудница музея в Барановичах: Секонды – мое спасение 1 11.02.2019, 10:24

Мечтающая о путешествиях белоруска рассказала, каково это – жить от зарплаты до зарплаты.

Сотрудник одного из барановичских музеев рассказала «Intex-press», сколько зарабатывает, на какие продукты не жалеет денег, почему отказалась от сладкого, где одевается и зачем получает второе высшее образование:

- В школе я хотела быть психологом. Пыталась поступить в минский вуз, но не прошла по баллам. Затем увлеклась историей и решила поступать на исторический факультет. По баллам прошла на заочное отделение в Могилевский университет.

Во время учебы на четвертом курсе стала искать работу. На сайте Барановичского центра занятости увидела вакансию: в музей требовался научный сотрудник. Так начался мой трудовой путь музейного работника.

Рабочий день у меня с 8.00 до 17.00, выходные – суббота и воскресенье. Правда, нередко приходится выходить и по выходным. Например, любые городские праздники, которые чаще проходят в выходные, у меня рабочие. Но позже могу взять отгул в любой будний день. Это удобно.

Я провожу экскурсии для посетителей, различные музейные мероприятия и занятия, а также занимаюсь «бумажной» работой. За свою работу получаю, на мой взгляд, немного – 400 рублей. Причем это уже с премиями. Премии у нас маленькие – в среднем 30 рублей, дают их не каждый месяц. Обычно в честь профессиональных праздников.

Иногда мне помогают родители, дают с пенсии рублей 20. Денег у них я стараюсь не просить, понимаю, что пенсии небольшие и родителям тоже нужно за что-то жить.

С сыром, но без сладкого

Я живу с ребенком в собственной квартире. Это большой плюс, так как не нужно тратиться на аренду. Четверть моей зарплаты уходит на коммунальные расходы и оплату мобильного телефона. Еще 50 рублей – на оплату детского сада, куда ходит ребенок.

Самая затратная статья – продукты. На питание я трачу около 160 рублей. И это при том, что я стараюсь экономить и большинство продуктов приобретаю на скидках. На работу опять же в целях экономии беру «ссобойки».

Покупки делаю раз в неделю. Из мяса у нас на столе курица, свинина бывает редко. Из фруктов обычно покупаю яблоки, бананы, овощами запасаюсь с лета на родительской даче. Также в холодильнике всегда есть йогурты и творожки. Обязательно покупаю сыр – это мой любимый продукт, на котором я не экономлю. В месяц могу купить до 3 кг. Конечно, я не покупаю дорогой сыр, беру тот, что стоит около 10 рублей за кило. Его я добавляю в блюда или ем просто так.

Колбасу покупаю очень редко. Считаю, что это вредно, лучше купить кусочек мяса и что-то из него приготовить. Не покупаю пиццу и суши. Это, конечно, вкусно, но дорого и, на мой взгляд, вредно.

Я обожаю сладкое, но последние три месяца стараюсь поддерживать себя в форме: занимаюсь спортом, правильно питаюсь, поэтому от сладкого отказалась. Раньше на сладости ежедневно тратила рубль-два, теперь понимаю, что на этом здорово экономлю. Сэкономленные деньги трачу на оплату фитнес-клуба.

Часть денег уходит на питание моего пса. Собаку кормлю натуральной пищей: покупаю обрезки мяса и готовлю их с гречкой. Одна пачка мяса стоит около 2 рублей, гречки – 80 копеек. Собаку кормлю дважды в день, в месяц на нее уходит около 10 таких пачек. На мой взгляд, это недорого.

«Секонды – мое спасение»

Я люблю шопинг. Но могу позволить себе только секонд-хенд. Секонды – мое спасение: там дешевая одежда и зачастую можно найти что-то фирменное и хорошего качества. В магазинах покупаю только нижнее белье, иногда обувь. Но на ту же обувь коплю заранее, урезая траты на питание, например.

На обновки в среднем уходит рублей 10–12. В декабре я купила себе платье на корпоратив всего за 6 рублей. Ребенку также покупаю одежду в секонде, а обувь – в магазинах.

Косметики и бытовой химии хватает на несколько месяцев. Дорогими средствами не пользуюсь. Считаю, что можно найти неплохие бюджетные.

Ежемесячно хожу в баню – это лучший косметолог. Там я делаю себе разные маски, пилинги. Одно посещение стоит 7,5 рубля. Иногда хожу в парикмахерскую, чтобы подровнять кончики волос.

Вместо кинотеатра – книги

Сейчас я получаю второе высшее образование. Возможно, это поможет мне в будущем найти более высокооплачиваемую работу. Чтобы оплатить обучение, я взяла кредит в банке. Ежемесячный платеж – 40 рублей. Планирую выплатить его за два года.

Я живу недалеко от работы, поэтому туда добираюсь пешком. По городу, чтобы не тратиться на проездные талоны, также перемещаюсь своим ходом.

Развлечения у нас с ребенком простые и незатратные: иногда можем пройтись с ним по парку, зимой сходить на горку. Вместо кинотеатров я предпочитаю читать книги. Это бесплатно и полезно.

При моем доходе отложить какую-то сумму не получается. Живу от зарплаты до зарплаты. А так хотелось бы попутешествовать по городам Европы.