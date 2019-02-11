Северная Македония устанавливает вывески с новым названием на границах и учреждениях
- 11.02.2019, 10:59
Первыми заменят вывески на пограничных переходах с Грецией.
После официального сообщения Афин о ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО Скопье начинает устанавливать вывески с новым названием на пограничных переходах и официальных учреждениях.
Об этом сообщает Ekathimerini.
Официальное сообщение греческого правительства о ратификации протокола ожидается в понедельник.
Сообщается, что новые вывески с названием "Северная Македония", которые заменят старые, начнут устанавливать со вторника или в ближайшие дни.
Первыми заменят вывески на пограничных переходах с Грецией.
Северная Македония также должна проинформировать об изменении своего названия ООН и страны, с которыми у нее установлены дипломатические отношения. Кроме того, Скопье должен обеспечить замену вывесок внутри страны и сделать так, чтобы официальная документация в стране отражала новое название.
Напомним, парламент Греции вечером 8 февраля ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.