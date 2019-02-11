Северная Македония устанавливает вывески с новым названием на границах и учреждениях 11.02.2019, 10:59

Первыми заменят вывески на пограничных переходах с Грецией.

После официального сообщения Афин о ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО Скопье начинает устанавливать вывески с новым названием на пограничных переходах и официальных учреждениях.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Официальное сообщение греческого правительства о ратификации протокола ожидается в понедельник.

Сообщается, что новые вывески с названием "Северная Македония", которые заменят старые, начнут устанавливать со вторника или в ближайшие дни.

Первыми заменят вывески на пограничных переходах с Грецией.

Северная Македония также должна проинформировать об изменении своего названия ООН и страны, с которыми у нее установлены дипломатические отношения. Кроме того, Скопье должен обеспечить замену вывесок внутри страны и сделать так, чтобы официальная документация в стране отражала новое название.

Напомним, парламент Греции вечером 8 февраля ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.