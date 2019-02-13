Украина вышла из очередного соглашения СНГ 13.02.2019, 16:10

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Такое решение правительство Украины приняло сегодня.

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения относительно работы Консультативной экономической рабочей комиссии при Совете государств и Совете глав правительств СНГ, сообщила «Зеркалу недели» пресс-служба Министерства экономического развития и торговли. Соответствующее решение украинское правительство приняло в среду, 13 февраля.

"Сегодня, 13 февраля, правительство поддержало инициативу Минэкономразвития и для Украины прекратил действие соглашения, которым в 1992 году создавалась Консультативная экономическая рабочая комиссия при Совете глав государств и Совете глав правительств СНГ", - говорится в сообщении.

Отмечено, что Минэкономразвития вместе с Министерством иностранных дел провели анализ документа и обнаружили, что соглашение потеряло свое практическое значение в 1992 году в связи с созданием Координационно-консультативного комитета СНГ, который прекратил свою деятельность в декабре 2000 года.

"Соответствующее решение правительства позволит привести договорно-правовую базу в рамках СНГ в соответствие с современными реалиями", - добавили в Минэкономразвития.

Ранее Кабинет министров принял постановлении о выходе Украины из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ. В документе отмечается, что соглашение предусматривало закрепление конкретных поставщиков за конкретными покупателями, что противоречит принципам рыночной экономики.

Кабмин также решил прекратить действия еще трех соглашений по экономическому сотрудничеству, заключенных в рамках СНГ.

12 декабря 2018 года вступил в силу закон, которым приостанавливается действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией с апреля 2019 года.