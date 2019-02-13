Акции России рекордно пaдают с октября из-за возможных санкций 1 13.02.2019, 16:21

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Morgan Stanley снизил рекомендацию по России до уровня «ниже рынка».

Индекс Мосбиржи может упасть на максимум за четыре месяца из-за новой волны опасений по поводу свежих ограничений против РФ, которая также привела к снижению рекомендации Morgan Stanley по российским акциям до "ниже рынка", пишет finanz.ru со ссылкой на «Блумберг».

"С октября прошлого года рынок забыл про санкции, - написал по электронной почте трейдер ИК "Атон" Эльбек Далимов. - Теперь он, кажется, вспомнил, что есть существенный риск ввода новых санкций".

Министерство финансов РФ разместило облигации федерального займа на 38,1 миллиарда рублей на первом аукционе госбумаг без лимитов по объему. Нефть дорожает после того, как Саудовская Аравия пообещала углубить сокращение добычи, а президент США Дональд Трамп заявил о готовности продлить мораторий на введение дополнительных пошлин на китайский импорт.